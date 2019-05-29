Главной коммунистке Алтайского края Марии Прусаковой удалось вернуть власть над фракцией в краевом парламенте. Во всяком случае, она смогла вернуть пост главы депутатского объединения в АКЗС через год после своего "отлучения". В среду, 29 мая, во фракции КПРФ состоялось заседание, на котором депутаты лишили полномочий Максима Талдыкина и наделили ими Прусакову. Об этом порталу Amic.ru рассказала коммунистка Вероника Лапина.
"На сегодняшнем заседании фракции было удовлетворено заявление Талдыкина о снятии с него полномочий главы. Новым руководителем избрали Марию Прусакову, ее заместителями Вячеслава Початова и Веронику Лапину", – уточнила собеседница.
На заседании присутствовали все восемь членов фракции. За возвращение Прусаковой в лидеры депутатов-коммунистов проголосовали пятеро: Прусакова, Лапина, Початов, а также Владимир Попов и Максим Талдыкин. Против были Юрий Астанчик, Олег Кравченко и Андрей Сартаков.
Кстати, Талдыкина уже исключила мандатная комиссия, нужно было официальное решение от фракции. А Юрий Астанчик написал заявление о сложении полномочий заместителя руководителя фракции.
Напомним, 14 мая 2018 года на заседании КПРФ Мария Прусакова была смещена с поста главы фракции. Тогда произошел в прямом смысле переворот, который Прусакова сначала пыталась опротестовать через руководство АКЗС, затем через суд. Пост решением большинства занял Максим Талдыкин. Но лидером фракции он так и не стал и раскол только усугубился. Кстати, тогда Талдыкин и Попов голосовали за снятие Прусаковой, теперь они ее поддержали.
Кстати, в марте 2019 года Талдыкин написал заявление о сложении полномочий, но одобрили его только теперь.
Судя по всему, во фракции КПРФ начинается новый виток передела власти.
Комментарии
И что толку с этой "просто Марии"?
Видно неплохая "кормушка", раз такие интриги
бестолковая ручная партия
Бессмысленней коммуняк, могут быть, как в этом случае, только системные коммуняки.
Какая гладенькая... Карьера прет у умелой бабенки.
бойкая бабёнка! мужа увела из семьи с двумя детьми! в политике вариться! только зачем всё это ей??? кпрф ручная партия!
Жалко, что алтайские коммунисты себя дискредитировали. На выборы не ходят. А зачем тогда они нужны? Раньше коммунист ассоциировался с борцом на баррикадах, а сейчас с девочкой на фотографии. Кошмар, ...
Мария , вперёд !!!