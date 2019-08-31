Пропавший в Башкирии годовалый мальчик, якобы уползший ночью от мамы, найден мертвым

Найден мертвым годовалый мальчик, который якобы исчез в Башкирии прямо из колыбели, когда его мать спала, сообщает поисковый отряд "РОО Поиск пропавших детей в Уфе и Р.Б".

Ранее 28-летняя жительница села Исмаилово сообщила, что ее годовалый ребенок пропал. Она рассказала, что легла спать с двумя детьми — один год и пять лет, а утром не обнаружила в колыбели младшего.

Региональный СК возбудил дело об убийстве малолетнего. В поисках ребенка участвовали около ста полицейских, следователей, спасателей и добровольцев.

Как сообщает BASH.news, с самого первого разговора с пострадавшей следователи не поверили ей. Женщину, а также ее любовника и отца ребенка доставили в отделение полиции. Больше суток с мамой мальчика проводили беседы. В конце концов она призналась, что ночью сама вынесла малыша на улицу в пледе и оставила в поле недалеко от своего дома. Спустя пару часов инсценировала исчезновение мальчика. Вот только дверь дома была закрыта изнутри — этот факт сразу же насторожил сыщиков.

Женщину привезли на то место, где она, по ее словам, оставила ребенка, но малыша там не было. Поначалу было принято решение продолжить поиски утром, но спустя пару часов волонтерам удалось найти тело мальчика.

Ранее мать младенца, тело которого нашли в пакете в Бийске, рассказала свои мотивы убийства.