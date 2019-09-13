Первый канал побывал на облепиховых плантациях Алтайского края

Съемочная группа Первого канала побывала на облепиховых плантациях в Алтайском крае и узнала, как проходит сбор ягод и что из них производят, сообщается на официальном сайте региона.

"Алтай можно назвать облепиховым краем. По самым скромным оценкам, ее здесь около трех-четырех тысяч гектаров. Еще в середине прошлого века ученые НИИ садоводства селекционировали тут 50 разных сортов. Почти все прижились", – говорится в сюжете.

По данным алтайского Минсельхоза, в крае уже собрали 900 тонн ягод. Их прямо в полях очищают от листьев, веток и отправляют на производство. Часть пойдет на лекарства, витамины и масло.