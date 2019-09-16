Жители Республики Алтай меньше всех в России платят за "коммуналку"

Исследователи выяснили, сколько платят за ЖКУ в разных регионах России, сообщают "РИА Новости".

В Республике Алтай этот показатель оказался самым низким. Семья в регионе платит за "коммуналку" 2374 рубля или 7 процентов из семейного бюджета. На верхних строчках рейтинга так же расположились Дагестан, Ингушетия, Татарстан, Чечня и Забайкалье.

Самая большая доля расходов зафиксирована в Камчатском крае, где она составляет 15 процентов от семейного бюджета или более 9,7 тысяч рублей. Высокие показатели в Магаданской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Жители этих регионов платят за ЖКУ около 8 тысяч рублей.

Значение по всем регионам меняется от 4,6 до 15 процентов.

Алтайский край в рейтинге занимает 34 место. Здесь семья отдает за коммунальные услуги 9,5 процентов своего семейного бюджета. Средний размер оплаты за услуги составляет 3019 рублей.