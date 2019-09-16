16% многоквартирных домов Барнаула не готовы к отопительному сезону

Сотни многоквартирных домов в Алтайском крае не готовы к началу отопительного сезона. Соответствующую информацию озвучили специалисты во время совещания, организованного службой жилищного надзора региональной Госинспекции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным на 12 сентября не готовы к эксплуатации в зимний период 18% многоквартирных домов в Славгороде, 16% — в Барнауле, 9% — в Рубцовске, 4% — в Бийске и 2% — в Заринске.

Присутствующие эксперты уточнили, что в прошлом году на этот период к запуску отопления было готов меньшее количество домов.

Замруководителя Госинспекции региона напомнил представителям управляющих компаний, что срыв старта отопительного сезона – это грубое нарушение лицензионных требований. Должностным лицам за это грозит штраф до 250 тысяч рублей, юридическим – до 350 тысяч рублей.

С приближением холодов формируется требуемый для отопления запас угля. Суммарный его запас на Барнаульских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Бийской ТЭЦ и на Южной тепловой станции Рубцовска по состоянию на начало сентября составил 878 тыс. тонн.