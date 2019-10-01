Дима Билан потратил 7 млн рублей, чтобы извиниться перед самарцами

Дима Билан потратил 7 млн рублей на то, чтобы чтобы извиниться за концерт, на котором он выступал пьяным, сообщает "РБК".

Певец дал в Самаре бесплатный концерт под названием "Самара, прости меня!". Во время выступления он извинился перед горожанами и рассказал, что выступление на День города стало для него уроком.

"Я говорю вам огромное спасибо за то, что в моей жизни это случилось, и случилось единственный, но все-таки ярчайший раз, когда жизнь тебя чему-то учит", — заявил он.

Помимо бесплатного концерта певец подарил городу инклюзивную детскую площадку, а также пожертвовал миллион рублей детской клинике.

Напомним, что выступая на Дне города в Самаре, Дима Билан вел себя неадекватно и не попадал в фонограмму. Позднее артист признался, что перед выступлением выпил коньяка.