Молодые лидеры стран Азии встретились в АлтГУ

Во вторник, 8 октября 2019 года, в Алтайском государственном университете состоялось торжественное открытие международного форума молодых лидеров стран Азии "Алтай-Азия 2019", организованного в рамках Программы краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств "Новое поколение – New Generation".

Уникальная коммуникационная площадка, проходящая в АлтГУ уже в пятый раз, объединила активную молодежь, реализующую себя в различных сферах профессиональной деятельности, из 10 азиатских стран. Это 19 молодых лидеров – представители образовательных, общественных, политических, культурных и деловых кругов Армении, Вьетнама, Индии, Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Кореи, Японии.

"Сегодня АлтГУ стал площадкой, на которой молодежь из стран Центральной и Юго-Восточной Азии готова поделиться своим опытом реализации международных, научно-образовательных, культурных проектов. Алтайский госуниверситет придерживается четкого вектора развития международного сотрудничества, прежде всего с центральноазиатскими государствами, поэтому для нас важно и нужно проведение мероприятия такого уровня и характера, – подчеркнул на открытии форума ректор АлтГУ Сергей Николаевич Бочаров. – Для того чтобы достигнуть хороших конкурентных позиций в международном образовательном пространстве, мы интегрируемся с университетами других государств. И мы много делаем для этого. Так, например, на сегодняшний день в АлтГУ обучается уже полторы тысячи иностранных студентов – это 14% от общего числа обучающихся в нашем вузе. Среди преподавателей АлтГУ сейчас работает около 5% приглашенных зарубежных специалистов. Мы активно сотрудничаем с университетами других государств, где открываем представительские центры, центры русского языка. Все это приносит свои закономерные результаты, утверждая наш университет на высоких позициях в престижных мировых рейтингах".

Организуемый в Алтайском госуниверситете международный форум, по словам руководителя представительства Министерства иностранных дел РФ в г. Барнауле Дмитрия Игоревича Петрова, является значимым событием в области развития межрегиональных образовательных и научных связей и в целом трансграничного гуманитарного сотрудничества. Это площадка для установления дружеских деловых отношений, молодежных контактов и осуществления совместных проектов.

"Форум "Алтай-Азия 2019" предоставляет возможность молодым лидерам из разных стран открыть для себя современную Россию, углубить профессиональные знания, установить полезные контакты, — отметил, передавая поздравление от главы Россотрудничества Элеоноры Валентиновны Митрофановой, ведущий специалист – эксперт отдела реализации молодежных программ агентства Никита Алексеевич Власов. – Организовавший форум Алтайский государственный университет является не только опорным вузом Алтайского края, но и ведущим в азиатской части России университетом, ориентированным на международное сотрудничество. С 2015 года вуз вошел в число ключевых партнеров Россотрудничества в реализации программы "Новое поколение"".

С открытием форума его участников и организаторов также поздравили депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Александрович Голобородько и председатель комитета по делам молодежи администрации г. Барнаула Владимир Викторович Гудков.

Подводя итог первого знакомства, и.о. проректора по развитию международной деятельности АлтГУ Роман Ильич Райкин отметил, что опорный университет Алтайского края надеется на сохранение дружеских связей со всеми участниками форума и дальнейшее развитие тех проектов, которые будут инициированы на Международном форуме молодых лидеров стран Азии.

Напомним, что организаторами мероприятия выступают Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" (АлтГУ), Ассоциация азиатских университетов, "Азиатский экспертно-аналитический центр этнологии и международного образовательного сотрудничества АлтГУ".