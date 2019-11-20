В Барнауле из-за аварии без отопления остались 23 жилых дома и два детсада

Из-за пара в районе аварии плохая видимость / Фото: администрация Барнаула

В Барнауле в ночь на 20 ноября произошло повреждение на тепловой сети по проспекту Ленина, 142, сообщили в администрации города.

"Барнаульская теплосетевая компания устраняет повреждение. Зона проведения работ огорожена. Дорожные службы работают на месте аварии", – отметили в мэрии.

Под отключение попали 23 жилых дома и детские сады № 45 и 105. Администрация детсадов ведет обзвон родителей, чтобы они не приводили детей, если такой возможности у них нет, то детей готовы принять временно.

Также из-за пара в районе аварии плохая видимость, автомобилистов просят выбирать пути объезда.

Жители домов рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22", что помимо отопления также нет и электричества. "Горно-Алтайская, 4. Нет ни света, ни отопления, подъезд весь в тумане", – пишет подписчик паблика. При этом, как отмечается, недавно проводились работы по ремонту труб.

В соцсетях барнаульцы сообщают, что утром 20 ноября отопление пропало в некоторых домах сразу на нескольких улицах: Горно-Алтайской, Северо-Западной, Бехтерева, Матросова, Чеглецова и 80-й Гвардейской Дивизии. Судя по всему, ночью произошла не одна коммунальная авария.

"Улица 80-й Гвардейской Дивизии, 20. В 4 утра страшный порыв трубы, которую ремонтируют каждый год. Полный подвал кипятка, отопление отключили", – рассказала жительница дома.