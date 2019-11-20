Тепло возвращается в дома барнаульцев. УК контролируют процесс

Подача тепла, пострадавшие из-за коммунальной аварии в Барнауле, восстановлена. Работу ведут 13 управляющих компаний и 3 ТСЖ.

Ремонт тепловой сети на проспекте Ленина был завершен в 17:40, а к 19:55 трубопровод был заполнен и поставлен на циркуляцию, сообщили в СГК.

Все управляющие компании были оповещены о необходимости заполнения внутридомовых систем и открытии задвижек.

"В течение ближайшего часа в попавших под отключение домах и социальных учреждениях будет восстановлен температурный режим", — говорится в сообщении.