Тепло возвращается в дома барнаульцев. УК контролируют процесс

Подача тепла, пострадавшие из-за коммунальной аварии в Барнауле, восстановлена. Работу ведут 13 управляющих компаний и 3 ТСЖ.
Ремонт тепловой сети на проспекте Ленина был завершен в 17:40, а к 19:55 трубопровод был заполнен и поставлен на циркуляцию, сообщили в СГК.
Все управляющие компании были оповещены о необходимости заполнения внутридомовых систем и открытии задвижек.
"В течение ближайшего часа в попавших под отключение домах и социальных учреждениях будет восстановлен температурный режим", — говорится в сообщении.
Комментарии
Нет тепла. Нет электричества в 3,4,5,6 подъездах. Батареи до сих пор холодные. В подвале вода. Влажные испарения распространяются по квартирам. Начали отклеиваться обои.
Мастер из УК «Наш Барнаул» удивляется звонку жителя, говорит, что свет не отключали. Дежурный Октябрьского района отсылает звонить в УК, после препирательств всё же сообщает, света нет якобы из-за того, что подвал подтоплен водой. Целый день ничего не делали, не откачивали и не собираются. Но, что интересно, в подвале светятся лампочки, как раз хорошо видно под шестым подъездом. На лестничных клетках тоже горят.
Дежурный городской администрации до сих пор не был оповещен, что дом 4 по ул.Горно-Алтайской «попал под аварию». Узнал от нас.
Помочь жильцам никто не может, так как в городе Барнауле (население 600 000 человек) нет городской аварийной службы.
Дополнительная информация. В подвале этого дома, площади которого содержатся собственниками, располагается неизвестно на каких условиях тепловой узел СГК (бойлер) , откуда уходит тепло в другие дома. Но сегодня СГК не вела никаких работ . Видимо, с их оборудованием всё в порядке. Затопили дом, лишили электричества и : « Держитесь! Хорошего вам настроения!»
Чеглецова 16, в доме батареи холодные. Еще зима не начиналась. Что дальше?