Авария, оставившая барнаульцев без тепла, произошла на трубе, которой 36 лет

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что повреждение, в результате которого более 2,5 тыс. барнаульцев остались без отопления в квартирах, произошло на магистральном трубопроводе возрастом 36 лет и диаметром 600 мм.
Коммунальная авария произошла ночью 20 ноября в районе дома № 142 по проспекту Ленина. "В 2:00 повреждение обнаружено и локализовано. В 6:15 были отключены потребители, которые получают теплоноситель от данной магистрали. Инспекция теплосетей ведет мониторинг температуры в жилых домах и детских садах", – рассказали в СГК.
Работы по устранению повреждения продолжаются, задействованы три ремонтные бригады и восемь единиц техники.
"Большинство потребителей переключаются на подачу ресурса по временным схемам от других сетей, на восстановление параметров требуется время", – уточнили в СГК.
По последним данным, под отключение попали 26 домов, девять зданий и два детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Петра Сухова и проспекта Ленина.
Напомним, по сообщениям синоптиков, в Барнауле 20 ноября будет морозно. Днем ожидается -24 градуса.
В администрации Барнаула в 8:00 утра прошло оперативное совещание. Власти обсудили шаги для ликвидации последствий аварии.
Комментарии
Да хоть двести лет. Для чего тогда проводятся летние ремонтные работы, опрессовки? Может наоборот опрессовка только уменьшает срок службы магистралей?
Потом главное статью сделайте кто наказан за халатное отношение к работе и вспомнил что трубе 36 лет только после аварии.
а значилась она как отремонтированная, но в прокуратуре ведь "умные" сидят
20.11.2019 10:51
- гость - А кого вы видите в качестве виновного за халатное отношение? Дядю Васю может который 30 лет в теплосетях работает или дядю Петю который работает мастером как год? Или дядю Витю который взял регион не так давно? Ну, хотелось бы услышать умный ответ от умного человека. А может вы пойдете дальше и вспомните о дяде Вове?
все-таки ничего в СССР кроме калош делать не могли
вот и труба простояла всего 36 лет вместо положенных 25-ти....
странно канешно, я прям помню, что там меняли
20.11.2019 10:59
- гость -
Гостю - не ерничай! Потребитель требует проверки по данному факту: была ли она заменена на "бумаге" с соответствующими вложениями или была включена в ремнт?
Интерсно данный факт заинтересует прокуратуру?
а почему никто не пишет об аномально холодной погоде - ведь она во всем виновата...
ведь зима еще не началась...
20.11.2019 10:59
- гость -
20.11.2019 10:51
- гость - А кого вы видите в качестве виновного за халатное отношение? Дядю Васю может который 30 лет в теплосетях работает или дядю Петю который работает мастером как год? Или дядю Витю который взял регион не так давно? Ну, хотелось бы услышать умный ответ от умного человека. А может вы пойдете дальше и вспомните о дяде Вове?
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Вы, наверно, далекий человек от этого, а может быть еще и молодой и не знаете что такое ППР и как они выполнялись в СССР, не ждали, как сей час, когда рванет! Просто меняли на новые по сроку службы.
20.11.2019 11:08 - гость -
С каких это пор -30 в Сибири считается аномальным? Это же не -45.
20.11.2019 11:06
гость
А я и не ерничаю. Вы кого предлагаете посадить на кол? прямой вопрос. Того кто не включил в программу ремонта? или того кто не дал денег? А не хотите ли вы с такими рассуждениями притянуть Богданыча? Ну может у нас финансы выделяются такие, что их не хватает на замену 35 летних труб всех, у вас не было такой в голове умной мысли? А ведь еще существуют 25 летние трубы которые тоже вроде как пора менять. Они вот выделяются когда падают в ноги к "богам" тогда и спорткомплексы и скалодромы возможны. А вы как попугай, прокуратура разберется! Как не знаю, пусть садют кого нить.
20.11.2019 11:12
- гость -
Вы не поверите, я сам составляю ППР. А если вы услышали слово ППР и решили тут блеснуть то да. ППР(проект производства работ) разрабатывается на основе проекта, и отвечает на вопрос как провести ремонт (если это ремонт) какие механизмы использовать, чем подвести куда разгрузить как строповать грузы, какие дорожные знаки выставить, куда поставить туалет и сколько монтажников привлечь к работе. И ни как не отвечает на вопрос, через 25 лет трубы поменять!