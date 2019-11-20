Авария, оставившая барнаульцев без тепла, произошла на трубе, которой 36 лет

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что повреждение, в результате которого более 2,5 тыс. барнаульцев остались без отопления в квартирах, произошло на магистральном трубопроводе возрастом 36 лет и диаметром 600 мм.

Коммунальная авария произошла ночью 20 ноября в районе дома № 142 по проспекту Ленина. "В 2:00 повреждение обнаружено и локализовано. В 6:15 были отключены потребители, которые получают теплоноситель от данной магистрали. Инспекция теплосетей ведет мониторинг температуры в жилых домах и детских садах", – рассказали в СГК.

Работы по устранению повреждения продолжаются, задействованы три ремонтные бригады и восемь единиц техники.

"Большинство потребителей переключаются на подачу ресурса по временным схемам от других сетей, на восстановление параметров требуется время", – уточнили в СГК.

По последним данным, под отключение попали 26 домов, девять зданий и два детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Петра Сухова и проспекта Ленина.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Барнауле 20 ноября будет морозно. Днем ожидается -24 градуса.

В администрации Барнаула в 8:00 утра прошло оперативное совещание. Власти обсудили шаги для ликвидации последствий аварии.