Устранение аварии в Барнауле займет больше времени. Обнаружено второе повреждение

Ремонтная бригада устраняет повреждение на теплосети / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле специалисты БТСК продолжают работы по устранению коммунальной аварии на улице Горно-Алтайской, сообщает администрация города. Завершить ремонт к 16:00 часам не удалось, поскольку выявлено еще оно повреждение трубопровода.

Место аварии посетил врио мэра Вячеслав Франк, а также замглавы администрации города по ЖКХ Андрей Федоров и глава Октябрьского района Вячеслав Новиков.

Директор БТСК Александр Гросс сообщил, что для устранения второго повреждения проведены земляные работы, выявлено место порыва, ведется подготовка к сварочным работам. По его словам, к 16:00 выполнить поставленную задачу не получилось, понадобится еще около трех часов.

Франк поручил городским службам держать ситуацию на особом контроле. Администрация Октябрьского района продолжит мониторинг температурного режима в жилых домах.

Ограничение теплоснабжения произошло из-за повреждения внутриквартальной тепловой сети диаметром 159 мм по адресу Горно-Алтайская, 14а. Без тепла остались семь многоквартирных домов, в которых проживает около 1260 человек, и одно медицинское учреждение.

За последние дни это вторая крупная коммунальная авария в городе. Напомним, ночью 20 ноября на проспекте Ленина произошел порыв магистрального трубопровода, который оставил без тепла и горячей воды почти 2,5 тыс. человек – 26 многоквартирных домов, два детских сада и девять административных зданий. Тепло в квартиры барнаульцев вернулось практически через сутки.