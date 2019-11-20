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ЧП в мороз. Тепло в дома 2,5 тысячи барнаульцев вернут только вечером

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Без отопления и горячей воды в 20-градусные морозы осталось 26 домов и два детских сада
Авария в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авария в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Авария на тепловой сети в Барнауле по проспекту Ленина, 142, оставившая без тепла 26 жилых домов и два детсада, будет устранена не раньше 17 часов, еще несколько часов потребуется на восстановление отопления. Об этом журналистам на месте ЧП сообщил директор БТСК Александр Гросс.

"Мы прогнозируем закончить аварийные работы в 17-18 часов, еще от 1,5 до 3,5 часа потребуется на заполнение систем. Более точно поймем, когда определим характер аварии", – уточнил он.

Гросс подчеркнул, что на месте работает полный состав ремонтников: три бригады и восемь единиц техники. Сейчас откачивают воду, после этого приступят к сварке.

Временно исполняющий обязанности главы Барнаула Вячеслав Франк призвал не паниковать и напомнил, что в подобной ситуации у коммунальщиков есть 24 часа с момента аварии на определение причин.

Франк сообщил, что температура в квартирах сейчас 22-26 градусов. В двух районах города (Октябрьский и Железнодорожный) объявлен режим повышенной готовности, если все же придется объявлять режим ЧС, то власти готовы развернуть пункты временного нахождения, обеспечить людей питанием и комфортным пребыванием.

Авария на магистральном трубопроводе случилась в районе двух часов ночи в среду, 20 ноября. Произошел выход воды на поверхность.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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