Карта отключений от отопления домов в Барнауле в результате коммунальной аварии

В Сибирской генерирующей компании сообщили, что в результате коммунальной аварии на теплосети без отопления остались 26 домов, девять зданий и три детских сада по улицам Чеглецова, Чудненко, Петра Сухова и проспекта Ленина.

Порыв на трубопроводе произошел ночью 20 ноября в районе дома № 142 по проспекту Ленина. Повреждение было локализовано. Три ремонтные бригады и восемь единиц техники ведут работы по устранению аварии.

Под отключение тепла попали 2,5 тыс. человек. В СГК уточнили, что без отопления в морозы людей не оставят. Дома переключаются на подачу ресурса по временным схемам от других сетей. "На восстановление температурных параметров потребуется время", — уточнили в компании.

Примерные сроки назвал директор БТСК Александр Гросс. По его словам, аварийные работы будут закончены в 17-18 часов, еще 1,5-3,5 часа потребуется на заполнение систем. Более точные сроки, как он подчеркнул, сейчас назвать сложно, поскольку необходимо определить характер повреждения.

Ранее в СГК сообщили, что оставившая без тепла барнаульцев авария произошла на трубе, которой 36 лет.

Напомним, в администрации Барнаула в 8:00 утра прошло оперативное совещание. Власти обсудили шаги для ликвидации последствий аварии. В городе введен режим повышенной готовности.