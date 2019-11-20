Коммунальная авария устранена: тепло в дома барнаульцев начнет поступать вечером

В Барнауле устранена коммунальная авария на проспекте Ленина, в результате которой в морозы без отопления в квартирах остались 2,5 тыс. человек, сообщает администрация города.
"Приступили к заполнению магистрали теплоносителем. По истечению 2-2,5 часа тепло будет подано в дома", – уточняют в мэрии.
Напомним, порыв на трубопроводе произошел ночью 20 ноября. Повреждение было локализовано примерно в 02:00 ночи. Три ремонтные бригады и восемь единиц техники весь день устраняли аварию. В 8:00 утра прошло оперативное совещание, власти обсудили шаги для ликвидации последствий происшествия.
После врио главы Барнаула Вячеслав Франк рассказал губернатору Алтайского края о ходе работ по устранению коммунальной аварии. Виктор Томенко поручил держать ситуацию на особом контроле и оперативно докладывать об обстановке.
В СГК сообщили, что дома переключат на подачу ресурса по временным схемам от других сетей. Директор БТСК назвал примерные сроки устранения аварии: работы будут закончены в 17-18 часов, еще 1,5-3,5 часа потребуется на заполнение систем. Также в компании рассказали, что причиной стал порыв на трубе, которой 36 лет.
Комментарии
Вот такие парни молча делают дела .Хоть бы одно фото увидеть.
Все благодаря Виктору Томенко, который контролировал ситуацию по телефону и WhatsApp