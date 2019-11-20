Более 2,5 тысяч барнаульцев остались в морозы без тепла из-за коммунальной аварии

В Барнауле прошло оперативное совещание по порыву на теплосети / Фото: администрация Барнаула
В Барнауле введен режим повышенной готовности в Октябрьском и Железнодорожном районах города в связи с коммунальной аварией, которая оставила без тепла более 2,5 тыс. жителей города, сообщают в мэрии. Решение принято на оперативном совещании, которое провел первый замглавы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк.
Как сообщил директор БТСК Александр Гросс, для ликвидации последствий аварии у компании достаточно сил и средств, к работам бригада приступила в 6:00 утра. По его словам, для поддержания температурного режима в домах проводится работа по обеспечению принудительной циркуляции через обратный трубопровод тепловой сети, что позволит поддержать тепло.
По словам начальника управления по делам ГО и ЧС Барнаула Вячеслава Романова, в случае необходимости будут развернуты два пункта временного проживания, организовано дежурство на месте аварии. Также выставлен пост ГИБДД для регулирования движения в зоне ремонтных работ, движение транспорта не ограничено, службы ведут очистку дороги от воды и обработку антигололедными реагентами.
В резерве около 100 обогревателей, которые будут предоставлены людям в случае необходимости, подчеркнул Романов.
В зону ограничения теплоснабжения попали около 2,5 тыс. человек. Руководители Октябрьского и Железнодорожного района сообщили, что ведется работа по оповещению населения о сложившейся ситуации, на подъездах развешиваются объявления, проводится поквартирный обход. Ведется мониторинг температурного режима.
Ранее сообщалось, что в Барнауле произошло повреждение на тепловой сети по проспекту Ленина, 142. По последним данным, под отключение попали 26 жилых домов и детские сады № 45 и 105. Администрация детсадов ведет обзвон родителей, чтобы они не приводили детей, если такой возможности у них нет, то детей готовы принять временно.
Комментарии
Как же задрали эти копатели! Какого банана вы летом все поперековыряли?
Нам нужен прорыв. Нам нужно прыгнуть в новый технологический уклад. Без этого у страны нет будущего. (с)
я так понимаю ежегодные гидравлические испытания на тепловых сетях производились только на бумаге....
они производились еще в умах некоторых персонажей ...
ни когда такого не было и вот опять.....
какой то франк пробуханый.. или не выспавшийся? xD
20.11.2019 09:16
- гость -
как раз-таки наоборот. Только вот что станет с, и без того выработавшими свой ресурс, трубами, если ежегодно в течении 2-х месяцев, пропускать через них давление выше нормы? Летом кое-как сдюжат, отдав последние проценты прочности, а зимой вот что происходит. Не было бы всех этих опрессовок, весь срок эксплуатации труб был бы в 2 раза выше