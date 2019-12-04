Родителей накажут за то, что их ребенок голым сидел на лестничной площадке в Барнауле

На родителей мальчика, который в одном белье сидел на лестничной площадке в Барнауле 3 декабря, составили административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП. Получат они предупреждение или заплатят штраф, пока неизвестно.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники полиции выезжали по адресу, где проживает семья ребенка, и составили административный протоков по статье о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.
Мальчика нашла женщина, которая утром гуляла с собакой. Ребенок сидел на лестничной площадке в одном нижнем белье. На вопросы не отвечал. На теле были ссадины и синяки. Жильцы забрали его к себе, накормили, одели и вызвали полицию. После того как ребенок оттаял, он рассказал, что родители бьют его и брата, дома тараканы и пауки.
Комментарии
Ей щель зашить надо и горб сломать. А ребятишек изымать, хоть голодные и раздетые не будут.
Вот какие молодцы, протокол составили! И что, тетка бумажки испугалась, и бить своих детей перестала? А вариант, что теперь она их будет бить и к батарее привязывать, чтобы они в подъезд не вышли и никому на глаза не попались, не рассматривают? Бумажкой от детей отмахнулись и довольные.
4.12.2019 11:23
- гость
Да что вы, это же ювенальная юстиция какая-то будет. А у нас скрепы. Бьют - значит, любят.
А если без иронии - я бы таких детей отдавала тем самым пролайферам, которые против абортов топят. И пусть содержат до 18 лет. Хотя бы по одному ребенку.
4.12.2019 11:23
- гость -
А ребятишек изымать, хоть голодные и раздетые не будут.
Вы бы для начала с выпускниками детдомовскими поговорили, как там им жилось, а потом бы уж предлагали.
Предлагаете рожалку воспитывать?
4.12.2019 11:27
Формалист
так и будет
4.12.2019 11:23
- гость -
точно
4.12.2019 11:31
- гость -
А чё это по одному то всего. Нифига штук по 5 и каждый месяц чтоб брали новых 5 к своим уже набранным. И содержат их потом до 18лет, нет даже не до 18 а до 21, отучившись ребёнок должен на ноги ещё встать. И жильём должны каждого обеспечить хотябы однушкой студией .
4.12.2019 11:45
- гость -
Необязательно в детский дом. Трехлетку усыновят очень быстро