Волонтеры помогли прибывшим заселиться

01 ноября 2026, 19:50, ИА Амител

Заселение эвакуированных жителей Алешек в ПВР / Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Эвакуированных жителей Алешек доставили в пункт временного размещения в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона.

"Для них подготовили пункт в одном из оздоровительных комплексов. В нем предусмотрены двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе для семей с детьми", — говорится в сообщении.

Волонтеры помогли прибывшим оформить документы, перенести вещи и заселиться. Как отметили в пресс-службе администрации края, на территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания.

Гуманитарная операция в Алешках началась утром 30 октября. Ее проведение стало возможным благодаря согласованию между Москвой и Киевом при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

На месте за ход операции отвечали уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Они координировали действия гуманитарных служб.