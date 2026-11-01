Эвакуированных жителей Алешек доставили в пункт временного размещения
Волонтеры помогли прибывшим заселиться
01 ноября 2026, 19:50, ИА Амител
Эвакуированных жителей Алешек доставили в пункт временного размещения в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба администрации региона.
"Для них подготовили пункт в одном из оздоровительных комплексов. В нем предусмотрены двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе для семей с детьми", — говорится в сообщении.
Волонтеры помогли прибывшим оформить документы, перенести вещи и заселиться. Как отметили в пресс-службе администрации края, на территории ПВР есть столовая, магазин с продуктами и товарами первой необходимости, игровая комната и спортплощадки. Он находится под охраной, оборудован собственной котельной и резервными источниками электропитания.
Гуманитарная операция в Алешках началась утром 30 октября. Ее проведение стало возможным благодаря согласованию между Москвой и Киевом при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
На месте за ход операции отвечали уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Они координировали действия гуманитарных служб.
09:33:24 02-11-2026
жалко людей, понатерпелись
10:44:19 02-11-2026
Кот (09:33:24 02-11-2026) жалко людей, понатерпелись...
Зато выбрали своим президентом железного человека,который путешествует по разным странам,выпрашивает деньги в долг и ему хлопают по плечу.Потому что там друзья в плане свободы и демократии.
13:48:11 02-11-2026
Гость (10:44:19 02-11-2026) Зато выбрали своим президентом железного человека,котор...
Зато теперь им не нужно будет выбирать вообще )))