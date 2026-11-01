Водитель сбил парня на пешеходном переходе в Бийске
По неподтвержденным данным, пешеход впал в кому
01 ноября 2026, 17:23, ИА Амител
Автомобиль с места аварии в Бийске / Фото: "В курсе 22"
Водитель автомобиля "Мазда" сбил пешехода 2007 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает "В курсе 22", авария произошла 30 октября около 19:35 на улице Кутузова, рядом с домом № 108.
Сбитый юноша получил травмы различной степени тяжести, его экстренно госпитализировали в Центральную городскую больницу (ЦГБ) Бийска. Изначально сообщалось, что он находится в коме, однако точной информации о его состоянии нет.
В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили, что проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии, ведется расследование причин произошедшего.
18:23:06 01-11-2026
Водилу на нары однозначно, за сбитого, на не регулиремом пешеходном переходе человека, никаких оправданий быть не может.
20:58:03 01-11-2026
Я так понимаю, в Бийске гайцы ваще не работают, а права продаются направо и налево, столько смертей за короткое время.
10:20:15 02-11-2026
Водитель конечно виноват, не оправдываю, но в 19:35 уже темно и многие ходят в тёмном, без единого блестящей/светоотражающего элемента, надо быть заметнее, предпринимать что-то для пассивной безопасности
19:00:43 04-11-2026
КТО убил парнишку?? почему тут замалчиваете ФИО этого...?!
22:31:30 04-11-2026
Барсик. (20:58:03 01-11-2026) Я так понимаю, в Бийске гайцы ваще не работают, а права прод... Я в Барнауле порой по 2 недели не вижу патрульки, езжу за рулем минимум 5 дней в неделю через весь город, утром туда, вечером оттуда))