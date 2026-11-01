По неподтвержденным данным, пешеход впал в кому

01 ноября 2026, 17:23, ИА Амител

Автомобиль с места аварии в Бийске / Фото: "В курсе 22"

Водитель автомобиля "Мазда" сбил пешехода 2007 года рождения, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщает "В курсе 22", авария произошла 30 октября около 19:35 на улице Кутузова, рядом с домом № 108.

Сбитый юноша получил травмы различной степени тяжести, его экстренно госпитализировали в Центральную городскую больницу (ЦГБ) Бийска. Изначально сообщалось, что он находится в коме, однако точной информации о его состоянии нет.

В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили, что проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии, ведется расследование причин произошедшего.