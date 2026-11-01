Синоптики поделились прогнозом погоды на праздничный выходной

01 ноября 2026, 18:21, ИА Амител

Осенний снег в Барнауле / Фото: amic.ru

В Алтайском крае ожидаются осадки в День народного единства, сообщает региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, температура составит от +1 до +6 градусов. Выходной пройдет с небольшим дождем, снегом и юго-западным ветром 4–9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с.

При этом в ночь на 4 ноября в крае возможны заморозки до -4 градусов.

В Барнауле термометры покажут от +2 до +4 градусов. Синоптики прогнозируют также небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, с юго-западным ветром 4–9 м/с.