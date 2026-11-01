Погибший считался одним из лучших специалистов по добыче косолапых

01 ноября 2026, 18:50, ИА Амител

Медведь встречает человека в лесу / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В тайге Красноярского края 28 октября, примерно в 160 км от села Черемшанка, произошло трагическое происшествие. Медведь напал на опытного охотника Виталия Елфимова из деревни Петропавловка, который считался одним из лучших специалистов по добыче этого хищника, пишет РИА Новости.

Второй участник охоты смог укрыться в лесной избушке и связаться с родственниками через спутниковую связь. Он сообщил о нападении и смерти своего напарника.

В воскресенье спасатели планировали эвакуировать выжившего на вертолете, но из-за нелетной погоды вылет не состоялся. МЧС держит ситуацию под контролем, а пострадавший продолжает ждать помощи в одиночестве.