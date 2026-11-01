Вертолет МЧС не может вылететь к месту нападения медведя на охотника в Красноярском крае
Погибший считался одним из лучших специалистов по добыче косолапых
01 ноября 2026, 18:50, ИА Амител
В тайге Красноярского края 28 октября, примерно в 160 км от села Черемшанка, произошло трагическое происшествие. Медведь напал на опытного охотника Виталия Елфимова из деревни Петропавловка, который считался одним из лучших специалистов по добыче этого хищника, пишет РИА Новости.
Второй участник охоты смог укрыться в лесной избушке и связаться с родственниками через спутниковую связь. Он сообщил о нападении и смерти своего напарника.
В воскресенье спасатели планировали эвакуировать выжившего на вертолете, но из-за нелетной погоды вылет не состоялся. МЧС держит ситуацию под контролем, а пострадавший продолжает ждать помощи в одиночестве.
18:53:57 01-11-2026
Какая зверская жестокость! Не стал мишка ждать, когда его пристрелит "опытный охотник". Шустрее оказался. Жалость-то какая...
10:21:39 02-11-2026
Охота всегда риск( но кто-то должен этим заниматься для безопасности остальных