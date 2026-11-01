Сейчас небольшой зверь весит почти 10 кг

01 ноября 2026, 17:59, ИА Амител

Манул по имени Чип из барнаульского зоопарка активно набирает вес перед зимой. Сейчас он весит почти 10 кг, сообщили в соцсетях зоосада.

"Вы очень просили, и Чип сдался. В ноябрь входим в весе 9800 г", — говорится в публикации.

Перед морозами манулы набирают вес и отращивают густой подшерсток. Этот процесс в зоопарках называют зажировкой. В холодный период у животных также меняется окрас.