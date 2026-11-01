В барнаульском зоопарке показали пополневшего манула Чипа после зажировки к зиме
Сейчас небольшой зверь весит почти 10 кг
01 ноября 2026, 17:59, ИА Амител
Манул по имени Чип из барнаульского зоопарка активно набирает вес перед зимой. Сейчас он весит почти 10 кг, сообщили в соцсетях зоосада.
"Вы очень просили, и Чип сдался. В ноябрь входим в весе 9800 г", — говорится в публикации.
Перед морозами манулы набирают вес и отращивают густой подшерсток. Этот процесс в зоопарках называют зажировкой. В холодный период у животных также меняется окрас.
18:19:21 01-11-2026
ах, какая булочка 😍
22:27:59 01-11-2026
Элен без ребят (18:19:21 01-11-2026) ах, какая булочка 😍... Кабан
11:29:22 02-11-2026
Какой сытинький.)))
13:08:27 02-11-2026
Угрюмые они какие то. Мне кажется у тигра взгляд добрее
22:52:02 04-11-2026
Гость (13:08:27 02-11-2026) Угрюмые они какие то. Мне кажется у тигра взгляд добрее... Вам не кажется, они вообще не поддаются дрессировке. Был бы с тигра размером всем хана))
15:36:33 02-11-2026
У меня бобтейл больше весит, причем всегда, летом под кондюком спит.