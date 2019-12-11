Путин пообещал сделать для россиян 31 декабря выходным днем

Президент России Владимир Путин сообщил, что раздумывает над тем, чтобы сделать 31 декабря выходным днем, но признал, что для принятия решения времени мало. По его словам, его регулярно просят об этом на различных встречах, пишет РИА "Новости".
"Сейчас уже середина декабря, приближаются новогодние праздники, не знаю, как мы поступим с 31 декабря, времени очень мало для принятия решений подобного рода, но я вас всех услышал", – заявил президент на встрече с представителями СПЧ.
В конце ноября в Госдуму был внесен законопроект о выходном дне 31 декабря. Между тем, в некоторых регионах страны уже губернаторы сделали последний день года выходным. Например, губернатор Псковской области Михаил Ведерников по результатам опроса жителей в своем Instagram принял решение объявить 31 декабря выходным днем в регионе. Аналогичным путем пошли главы Ставропольского края, Крыма, Кировской области.
Комментарии
Вообще безразлично, пусть себе делает.
Много обещает на протяжении 20 лет но мало делает для народа который его якобы избрал. Можно составить список сколько обещал и сделал будет большое удивление у электората.
Список такой нужен, сделай. Я о другом подумал - это теперь корпоративы на день раньше начинать?.. Да просто на день раньше начинать!
странный ажиотаж по поводу 31 декабря
Да странный ажиотаж. Мы и так никогда 31го не работаем, всегда руководство переносит день заранее отработать.
Сограждане, хочется напомнить сто 1 января 2020 начнется совершенно обычный, абсолютно такой же год, как и все предыдущие, поэтому не обязательно успевать все доделать до 31-го, и не обязательно скупать все магазины.
Классика. Злые депутаты делают 31 декабря рабочим днём, а добрый Сказочный делает его выходным.
Законопроект даже еще на предварительное рассмотрение в госдуму не передан, а потом еще первое второе третье чтения, совет федераций и затем уже президент, так что не в этом году точно.
Лялечкой прикинулся. Бедняжка раб галерный, всё же для народа
Вова все о народе думает
1.12.2019 08:49
- гость -
"Классика. Злые депутаты делают 31 декабря рабочим днём, а добрый Сказочный делает его выходным".
А совет то по правам человека как "старается"!!!
Можно составить список сколько обещал и сделал будет большое удивление у электората.
Одному вон уже приписала статью за экстремизм из-за видео Вконтакте, где расписано, что Путин и Ко обещали сделать за все эти годы.
Путин о приговорах «за брошенный стаканчик»: Бросил пластиковый стакан в представителя власти - ничего. Потом пластиковую бутылку - опять ничего. Потом бросит стеклянную бутылку, камень, потом стрелять начнут и громить магазины. Мы не должны допустить вот этого!