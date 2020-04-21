Алтайский край – на четвертом месте в Сибири по COVID-19. Инфографика

Алтайский край находится на четвертом месте по числу заболевших COVID-19 в Сибирском федеральном округе. На данный момент коронавирус лабораторно подтвердили у 127 человек.
Лидирует Красноярский край, где 306 заразившихся, причем зафиксировано два летальных исхода. Следом идет Бурятия: 153 заболевших и так же две смерти. Замыкает тройку Новосибирская область: 135 инфицированных, четверо скончавшихся.
Как уже сообщал amic.ru, число пациентов с коронавирусом в Алтайском крае резко выросло за минувшие сутки. COVID-19 подтвердился у 41 человека. Подавляющее большинство из них – это шахтеры из Змеиногорска. Ранее заболевание выявили у их коллеги, прибывшего из Башкирии.
Комментарии
А Бурятия и Забайкальский край - теперь к Дальнему Востоку относятся, разве нет?
Думаю у Алтайского края призовое место.
Переболеют все. Каждый по своему. Кчему это соревнование.
В Ноябре 2018 года Указом президента Владимира Путина Бурятия и Забайкальский край переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа.
Ну что,братцы,поднажмём? Должны же мы хоть в чём-то быть первыми?
Приехал. Под заработал. Заразил всех.
Вчера в переполненном 113 автобусе бабуля в маске чихала и кашляла. Надо в Барнауле измерять температуру бесконтактным способом садящихся в автобус людей. За проезд взяли 57.50. Деньги берут приличные, а безопасности никакой.
Откуда там эта зараза
21.04.2020 15:25
- гость -
Переболеют все. Каждый по своему. Кчему это соревнование.
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Гриппом-то и ветрянкой не все болеют. И этим вирусом не все должны болеть.