Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19

Правительство РФ утвердило предварительный перечень медорганизаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него. В список попал и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Всего перепрофилируют медицинские учреждения в 28 регионах. Благодаря этому количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981, сообщает ТАСС.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае выявили 215 случаев заражения коронавирусом. 14 из них – дети. Вылечились 22 человека. Зафиксирован один летальный исход: умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района.
Комментарии
Неправильное решение...
Ну так распорядись правильно!
вспоминая безобидного Медведева- тот всего лишь передвигал стрелки,и переименовывал внутренние органы.
26.04.2020 07:32
кара нтин
вспоминая безобидного Медведева- тот всего лишь передвигал стрелки,и переименовывал внутренние органы.
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Да,но при этом слова его отливались в граните !
А куда нынешних пациентов с переломами, вывихами и растяжениями?
26.04.2020 07:43
- гость -
к церкви, там всем места хватит- на паперти.
сказано же - сидеть дома ровно.
а кто сломал - сам себе злобный буратина
26.04.2020 07:41
CALIBR
на словах- героев много.
гранита не хватит.
26.04.2020 07:52
- гость -
сказано- тумбочка пуста.
хоть думай-хоть дома сиди.
26.04.2020 07:52
- гость -
а Буратино,хоть и деревянный- но добрый,о папе Карло заботился,девочек не обижал и со зверями дружил.
и главное- дверь открыл,в счастье.
26.04.2020 08:03
кара нтин
и у него(у Буратино) был золотой запас,в отличии от нашего пана- атамана.
Вот такие сообщения очень настораживают.
Такое ощущение ,что коронавирус был неожиданностью для властей.
Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, ЕЩЁ НЕ ГОТОВО к приему больных.(22 апреля 2020 г., 13:24, ИА "Амител"
Это плановое учреждение. Страшного ничего не произойдёт, если прикроют
Значит ожидаются тысячи тяжелых больных под ИВЛ в крае...
26.04.2020 09:07
Степан,кем ожидается?
Благодаря пассажирам которые нам в край натаскали кораровирус, людей стоящих годами в очереди на операции лешили последней надежды
Посмотрите на индекс самоизоляции!!!!Жесть!
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки.
Число заболевших выросло сильнее, чем в других регионах Сибири.
"Сегодня мы находимся в фазе очень жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, для того чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
26.04.2020 09:07
Степан
Значит ожидаются тысячи тяжелых больных под ИВЛ в крае...
Посмотрите на количество народа на улицах и поймёте к чему готовиться власть, к концу мая у нас будет маленькая москва
Краевой госпиталь ветеранов зачем перепрофилировали в коронавирусный?! В силу возрастных особенностей пациентов для многих он был местом последней надежды на получение квалифицированной медицинской помощи.
Всего в России перепрофилируют около пяти тысяч коек
Всего в России сейчас болеют 74 тысячи и по 5 тысяч прибавляется каждый день, не маловато коек?
- гость -
А куда нынешних пациентов с переломами, вывихами и растяжениями?
Федеральный центр плановое учреждение, переломами и вывихами не интересуется, только высокоспециализированная мед.помощь.
Китайцы на 1000 пациентов за 10 дней сделали...
Весь мир восхищен противодействиями китайцев, климат позволил им стоить некапитальные госпитали.
Построить или перепрофилировать - это даже не полпроблемы, еще нужно оборудование, КТ, аппараты ИВЛ, и самое главное - медперсонал.
11:15 это Китай, а мы всего лишь Россия, которая может только пафосно 9 мая гордится
Не ну вы чо.. По телеку гутарят что мы ваще все могем...
5 лет ждал операцию. Ну вот и дождался. Уроды.
26.04.2020 10:51
- гость -
Китайцы на 1000 пациентов за 10 дней сделали...
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Китайцы дисциплинированные и патриоты. Им сказали дома сидеть - они сидят. А россияне кто вопит, что этот вирус фейк, кто вопит, что его права нарушают, призывая изолироваться, кому-то погода шепчет шашлык замутить, кому-то просто дома скучно. А потом все ждут, что кол-во зараженных на спад пойдет, как в Китае.
26.04.2020 13:48
Гость
5 лет ждал операцию. Ну вот и дождался. Уроды.
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Лучше еще подождать. Или ты хотел в разгар эпидемии прооперироваться, с риском в больнице заодно и коронавирус подцепить?
Китайцы дисциплинированные и патриоты
Написали же - Китай тоталитарное общество, а у нас демократия.
26.04.2020 14:12
- гость -
Китайцы дисциплинированные и патриоты
Написали же - Китай тоталитарное общество, а у нас демократия.
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Демократия и денег мало. Вот и получаем, что есть.
Россия отправила за границу мобильные госпитили которые ставятся за 6 дней. Для россиян не осталось.
26.04.2020 14:47
- гость -
Россия отправила за границу мобильные госпитили которые ставятся за 6 дней. Для россиян не осталось.
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Хитрый план Путина - в действии,не мешайте Мир убеждать в широте души российской нашей,глядишь- санкции поменяют на общественное порицание и мы всех переиграем. ))
ждал операцию 5 лет ….
Если не секрет - то какую ? В очереди 5 лет ? 5 лет назад почти принудительно туда на операции набирали , предлагали всем , кому ни попадя