Воскресенье, 26 Апрель, 16:33

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
16°

80949 +6361
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19

, ИА "Амител"
Всего в России перепрофилируют около пяти тысяч коек
Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования / Фото: Kitemedical.ru

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования / Фото: Kitemedical.ru

Правительство РФ утвердило предварительный перечень медорганизаций, которые перепрофилируют для оказания помощи пациентам с коронавирусом или подозрением на него. В список попал и Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Барнауле. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего перепрофилируют медицинские учреждения в 28 регионах. Благодаря этому количество коек для больных и пациентов с подозрением на COVID-19 вырастет на 4 981, сообщает ТАСС.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае выявили 215 случаев заражения коронавирусом. 14 из них – дети. Вылечились 22 человека. Зафиксирован один летальный исход: умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

26.04.2020 07:17
- гость -

Неправильное решение...

26.04.2020 07:23
тю!

Ну так распорядись правильно!

26.04.2020 07:32
кара нтин

вспоминая безобидного Медведева- тот всего лишь передвигал стрелки,и переименовывал внутренние органы.

26.04.2020 07:41
CALIBR

26.04.2020 07:32
кара нтин
вспоминая безобидного Медведева- тот всего лишь передвигал стрелки,и переименовывал внутренние органы.
+++++++++++++++
Да,но при этом слова его отливались в граните !

26.04.2020 07:43
- гость -

А куда нынешних пациентов с переломами, вывихами и растяжениями?

26.04.2020 07:51
кара нтин

26.04.2020 07:43
- гость -
к церкви, там всем места хватит- на паперти.

26.04.2020 07:52
- гость -

сказано же - сидеть дома ровно.
а кто сломал - сам себе злобный буратина

26.04.2020 07:56
кара нтин

26.04.2020 07:41
CALIBR
на словах- героев много.
гранита не хватит.

26.04.2020 07:59
кара нтин

26.04.2020 07:52
- гость -
сказано- тумбочка пуста.
хоть думай-хоть дома сиди.

26.04.2020 08:03
кара нтин

26.04.2020 07:52
- гость -
а Буратино,хоть и деревянный- но добрый,о папе Карло заботился,девочек не обижал и со зверями дружил.
и главное- дверь открыл,в счастье.

26.04.2020 08:06
кара нтин

26.04.2020 08:03
кара нтин
и у него(у Буратино) был золотой запас,в отличии от нашего пана- атамана.

26.04.2020 08:15
- гость -

Вот такие сообщения очень настораживают.
Такое ощущение ,что коронавирус был неожиданностью для властей.

Как сообщает Telegram-канал "Ленина, 59", заразившихся расположили в ЦРБ из-за того, что здание роддома, которое станет инфекционным госпиталем для рубцовской агломерации, ЕЩЁ НЕ ГОТОВО к приему больных.(22 апреля 2020 г., 13:24, ИА "Амител"

26.04.2020 08:52
- гость -

Это плановое учреждение. Страшного ничего не произойдёт, если прикроют

26.04.2020 09:07
Степан

Значит ожидаются тысячи тяжелых больных под ИВЛ в крае...

26.04.2020 09:23
- гость -

26.04.2020 09:07
Степан,кем ожидается?

26.04.2020 09:28
- гость -

Благодаря пассажирам которые нам в край натаскали кораровирус, людей стоящих годами в очереди на операции лешили последней надежды

26.04.2020 09:38
- гость -

Посмотрите на индекс самоизоляции!!!!Жесть!

26.04.2020 09:47
- гость -

Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки.
Число заболевших выросло сильнее, чем в других регионах Сибири.

"Сегодня мы находимся в фазе очень жестких ограничительных мер, всего два инкубационных периода для этого заболевания, для того чтобы остановить, окончательно быть уверенным, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

26.04.2020 09:59
Я

26.04.2020 09:07
Степан
Значит ожидаются тысячи тяжелых больных под ИВЛ в крае...

Посмотрите на количество народа на улицах и поймёте к чему готовиться власть, к концу мая у нас будет маленькая москва

26.04.2020 10:09
Чучмек

Краевой госпиталь ветеранов зачем перепрофилировали в коронавирусный?! В силу возрастных особенностей пациентов для многих он был местом последней надежды на получение квалифицированной медицинской помощи.

26.04.2020 10:20
гость

Всего в России перепрофилируют около пяти тысяч коек

Всего в России сейчас болеют 74 тысячи и по 5 тысяч прибавляется каждый день, не маловато коек?

26.04.2020 10:40
- гость -

- гость -
А куда нынешних пациентов с переломами, вывихами и растяжениями?

Федеральный центр плановое учреждение, переломами и вывихами не интересуется, только высокоспециализированная мед.помощь.

26.04.2020 10:51
- гость -

Китайцы на 1000 пациентов за 10 дней сделали...

26.04.2020 11:15
- гость -

Весь мир восхищен противодействиями китайцев, климат позволил им стоить некапитальные госпитали.
Построить или перепрофилировать - это даже не полпроблемы, еще нужно оборудование, КТ, аппараты ИВЛ, и самое главное - медперсонал.

26.04.2020 11:40
Гость

11:15 это Китай, а мы всего лишь Россия, которая может только пафосно 9 мая гордится

26.04.2020 12:07
- гость -

Не ну вы чо.. По телеку гутарят что мы ваще все могем...

26.04.2020 13:48
Гость

5 лет ждал операцию. Ну вот и дождался. Уроды.

26.04.2020 14:04
- гость -

26.04.2020 10:51
- гость -
Китайцы на 1000 пациентов за 10 дней сделали...
-----------------
Китайцы дисциплинированные и патриоты. Им сказали дома сидеть - они сидят. А россияне кто вопит, что этот вирус фейк, кто вопит, что его права нарушают, призывая изолироваться, кому-то погода шепчет шашлык замутить, кому-то просто дома скучно. А потом все ждут, что кол-во зараженных на спад пойдет, как в Китае.

26.04.2020 14:06
- гость -

26.04.2020 13:48
Гость
5 лет ждал операцию. Ну вот и дождался. Уроды.
---------
Лучше еще подождать. Или ты хотел в разгар эпидемии прооперироваться, с риском в больнице заодно и коронавирус подцепить?

26.04.2020 14:12
- гость -

Китайцы дисциплинированные и патриоты

Написали же - Китай тоталитарное общество, а у нас демократия.

26.04.2020 14:34
- гость -

26.04.2020 14:12
- гость -
Китайцы дисциплинированные и патриоты

Написали же - Китай тоталитарное общество, а у нас демократия.
--------------
Демократия и денег мало. Вот и получаем, что есть.

26.04.2020 14:47
- гость -

Россия отправила за границу мобильные госпитили которые ставятся за 6 дней. Для россиян не осталось.

26.04.2020 14:58
CALIBR

26.04.2020 14:47
- гость -
Россия отправила за границу мобильные госпитили которые ставятся за 6 дней. Для россиян не осталось.
+++++++++++++++
Хитрый план Путина - в действии,не мешайте Мир убеждать в широте души российской нашей,глядишь- санкции поменяют на общественное порицание и мы всех переиграем. ))

26.04.2020 15:03
гость

ждал операцию 5 лет ….
Если не секрет - то какую ? В очереди 5 лет ? 5 лет назад почти принудительно туда на операции набирали , предлагали всем , кому ни попадя

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
16:30
Река Алей может подняться до критической отметки в ближайшее время 0
15:59
Пенсионерам в России предложили разрешить гулять по очереди 5
15:37
"Надо сплотиться". Председатель АКЗС обратился к жителям Змеиногорского района 4
14:57
Частный дом сгорел в барнаульском поселке Гоньба. Фото 0
14:29
Треть россиян собираются сокращать расходы на развлечения в ближайшие полгода 5
13:50
Житель Мамонтовского района убил друга на почве ревности 9
13:18
Около 70 зараженных COVID-19 пациентов поступили в госпиталь Змеиногорска 6
12:46
68 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае 48
12:33
Врача из Алтайского края наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени 1
11:59
Росстат зафиксировал сокращение реальных доходов россиян 16
11:19
Четыре человека погибли во время пожара в Алтайском крае. Обновлено 2
10:49
Патриарх Кирилл пожертвовал Италии восемь тонн медицинских материалов 32
10:17
Жителей Змеиногорска через громкоговорители призывают сидеть дома 52
09:50
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 3
09:35
Мишустин поручил проработать поэтапную отмену ограничений из-за COVID-19 для бизнеса 11
09:05
Военные отработали эвакуацию раненых на вертолетах в горах Алтая 3
08:37
В Петербурге поймали мелкого воришку. Алтайская полиция искала его по всей стране 11
08:05
Зона распада. Как чернобыльская авария опустошила город и ускорила крушение СССР 6
07:36
Американская пара спасла утят из канализации и сделала из этого захватывающую историю 2
07:07
Мишустин распорядился отдать алтайский медцентр под госпиталь для больных COVID-19 34
06:33
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 34 года 10
06:02
Грозы и град накроют Алтайский край 1
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 20
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 2
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 1
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 8
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 5
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 33
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 4
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 48
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 3
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 7
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 12
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 67
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.