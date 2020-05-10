В Республике Алтай выявили два новых случая COVID-19

Два новых случая инфицирования коронавирусной инфекцией зафиксировали в Горном Алтае, сообщает республиканский оперативный штаб. Таким образом, общее число заболеваний в регионе выросло до 56.

Как отмечается, коронавирус подтвержден у двух жителей Кош-Агачского района: 28-летнего мужчины, который ранее вернулся из соседнего региона, и его родственницы – 54-летней жительницы района. Оба случая были выявлены при профилактическом обследовании въезжающих в Кош-Агачский район, заболевание протекает бессимптомно.

Напомним, в Республике Алтай действует обязательный масочный режим. Также режим самоизоляции продлен в регионе до 15 мая. По словам главы республики Олега Хорохордина, ситуация "нелегкая". При этом Горный Алтай является одним из двух сибирских регионов (наряду с Тывой), где нет скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19.