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Ждать осталось недолго. В России анонсировали вакцину от коронавируса

, ИА "Амител"
Появиться она может к концу лета
Фото: sm-news.ru

Фото: sm-news.ru

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что вакцина от коронавируса в России может появиться уже к концу лета. Анонс он сделал в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1". 

Гинцбург рассказал, что доклинические испытания будут длиться еще около месяца, после этого Минздрав разрешает тестировать вакцину на людях. Специалист отметил, что препарат показал высокую иммуногенность в ходе испытаний на грызунах. 

Александр добавил, что после регистрации и начала производства вакцины делать прививки всем жителям страны будет нельзя. При этом Минздрав бросит все силы на производство лекарства. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.05.2020 08:01
CALIBR

По словам Гинцбурга, испытания на мелких животных - мышах и морских свинках - показали очень высокую иммуногенность вакцины. У приматов - макак-резусов и мармозеток - температуры не было, говорится в фильме. При этом директор центра намекнул, что специалисты испытывают препарат и на себе, но это не имеет отношения к клиническим испытаниям.

"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", - сказал Гинцбург. Он отметил, что разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции. Но это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот".

Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил директор НИЦЭМ. Однако сразу обеспечить лекарством всех жителей РФ, по его словам, не получится. "Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины", - сказал директор центра Гамалеи, отметив, что нужно производить десятки миллионов доз препарата.

В первую очередь будут вакцинированы группы риска - врачи, сотрудники правоохранительных органов, работники социальных служб. Препарат будет вводиться в правое плечо. Если заболевание станет сезонным, вакцина против COVID-19 сможет в дальнейшем войти в национальный календарь прививок. При этом Гинцбург не исключил, что, если вирус поведет себя как вирус гриппа и будет изменяться, то специалистам придется периодически создавать новый вакцинный штамм.

Если же он поведет себя как вирус кори, который "в процессе всей истории человечества совершенно не меняется", тогда вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок. "К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез", - констатировал Гинцбург. Он также допустил, что в Россию могут прийти несколько волн заболевания. "Может быть и вторая, и третья, и четвертая.

17.05.2020 08:08
CALIBR

Соответственно, это мы узнаем в ближайшее время", - сказал эпидемиолог.

Гинцбург добавил, что коронавирус таит в себе много загадок, хотя бы по той причине, что его размеры - 30 килобаз, он самый большой среди всех РНК-содержащих вирусов. Причем "пальцы" его короны находятся не в закрытом состоянии, а разведены, так что вирус всегда готов взаимодействовать с клеточным рецептором. Практически каждая вирусная частичка контагиозна и может заразить организм человека за счет того, что она уже подготовлена к встрече с рецептором. Кроме того, вирус меняет свои проявления и поражает не только легкие, но и другие органы, что беспокоит медиков.

* к сожалению,много сослагательных наклонений , указывающих на то, что безопасность и эффективность вакцины зависит в первую очередь от результатов клинических испытаний,а скорость поступления и массовость вакцинации - от умения развернуть производственные мощности и логистику ,чем отечественная бюрократическая машина явна не обладает.

17.05.2020 08:11
- гость -

Гинцбург? Евреец?

17.05.2020 08:24
- гость -

Быстрее всего это дело продвигается в сша.Там уже изобрели вакцину от коронавируса,там очень сильно развёрнуты производственные мощности и логистика.Правда уже закопали 86 тысяч человек,умерших от этой болезни.

17.05.2020 08:32
CALIBR

17.05.2020 08:11
- гость -
Гинцбург? Евреец?
++++++++++++++++
Шовинист ?
"День Победы" Давид Тухманов сочинил , кстати, и ядрёну бомбу Сталину они дали...

17.05.2020 08:34
- гость -

Вот упал метеорит,а под ним еврей лежит.Это что же за напасть:негде камушку упасть.

17.05.2020 08:44
- гость -

08:32
CALIBR
Да, сначала Трумэну, потом Сталину. Мо-ло-цы.

17.05.2020 08:50
- гость -

Еврей построил Крымский мост на радость Путину.

17.05.2020 08:56
CALIBR

17.05.2020 08:44
- гость -
08:32
CALIBR
Да, сначала Трумэну, потом Сталину. Мо-ло-цы.
+++++++++++++++
Но "День Победы" Трумэну не подарили и "Крымский мост" в честь Трампа не построили.
Зато дали возможность Никите Хрущёву "Кузькину мать" всему миру показать...
В медицине так вообще преуспели от слова "навсегда"

17.05.2020 09:02
- гость -

08:56
CALIBR
А ещё, до этого, Циклон-Б для Гитлера. Правда, с Циклоном-Б некрасиво получилось, что-то пошло не так. М-м-да.

17.05.2020 09:15
- гость -

Может появиться, а может и не появиться.

17.05.2020 09:16
гость

А что в России еще есть ученые, которые за скудные зарплаты, что то могут изобрести? Очередной фейк.

17.05.2020 09:26
- гость -

09:16
Если очень денюжек хочется, то изобретут, изыщут пути, эти смогут.

17.05.2020 09:27
CALIBR

17.05.2020 09:02
- гость -
08:56
CALIBR
А ещё, до этого, Циклон-Б для Гитлера. Правда, с Циклоном-Б некрасиво получилось, что-то пошло не так. М-м-да.
+++++++++++++++
Да ладна вам - вы просто не в курсе ОВ ,произвдённых ими же в СССР. Они просто честно служат своим правительствам ,являясь патриотами стран их приютивших. Как говорил один из них там где я учился ,майор Зильберштейн : Мы ,советские евреи ,осуждаем политику Америки...и далее по бумажке.

Лучше скажите : вы серьёзно отказываетесь от вакцинации препаратом ,созданным в российском Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи под руководством Александра Гинцбурга. ?

Жаль,думал занять очередь за вами - говорят маргиналы - шовинисты стойко переносят побочные эффекты, хотел убедиться ,так ли это.

17.05.2020 10:04
- гость -

то Калибру 08:32
-------------------------------
Спервоначалу Давид Тухманов писал свою музыку как марш скорби.Но в насквозь тоталитарном и цензуированном совке такое не прошло и он,скрипя зубами согласился на "День победы".И только сейчас на истинное положение дел нам открывают глаза отдельные "товарищи".

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