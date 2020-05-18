Первыми кандидатами на вакцинацию от COVID-19 в России станут люди с низким уровнем антител. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова.
"Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?" – сказал ученый.
По словам специалиста, именно с этой целью и проводится тестирование на антитела. Кроме россиян, без иммунитета к коронавирусу, прививку будут ставить людям с высоким уровнем риска, а также тем, кто по роду своей деятельности контактирует с большим количеством людей: врачам, волонтерам, кассирам, водителям такси.
Ранее amic.ru сообщил, что, по мнению академика РАН Сергея Колесникова, в России возможен "военный путь" вакцинации от коронавируса, при котором прививки начнут делать уже этой осенью.
Комментарии
Через 5-10 лет начнутся массовые онкологии, или прочие "побочные эффекты"?
Бесплодие например
А остальным по желанию и за деньги!? Как это с тестами на антитела. В Мск всем поголовно и бесплатно, А вот в крае - платнов частной клинике . Как тут не поверишь в "мировой заговор"?
Знаю мамочек, которые своим детям не ставили обязательные прививки, почему? Их личное дело, здесь так же, хочешь ставь, хочешь нет... Все зависит от уровня сознания.
Все зависит от потребности государства в твоём рабском труде!
Если нужно будет что бы ты дешево работал и не вякал лишнего, тебе с карты деньги спишут ив долги загонят, год два покочевряжишься и пойдешь на 7 тр в месяц
То что сейчас, якобы случайно у граждан с карты деньги, то пропали, то мошенники сняли, то арест средств... это все проверка реакции в общей массе людей, + выявление слабых мест в борьбе банковской системы с каждым гражданином в частности. В общем изучают нас...
Навальнистов совсем не прививать, и власовцев, которые себя коммунистами считают тоже.
Так прям у тебя будут спрашивать кого вакцинировать!?
Возможно вакцинирование осенью? Прививкой которая толком не прошла испытания и не изучены побочки? Супер.
Вакцина против этой заразы? Да ну на...