Первыми кандидатами на вакцинацию от COVID-19 в России станут люди с низким уровнем антител. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова замдиректора института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александра Горелова.

"Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет?" – сказал ученый.

По словам специалиста, именно с этой целью и проводится тестирование на антитела. Кроме россиян, без иммунитета к коронавирусу, прививку будут ставить людям с высоким уровнем риска, а также тем, кто по роду своей деятельности контактирует с большим количеством людей: врачам, волонтерам, кассирам, водителям такси.

Ранее amic.ru сообщил, что, по мнению академика РАН Сергея Колесникова, в России возможен "военный путь" вакцинации от коронавируса, при котором прививки начнут делать уже этой осенью.