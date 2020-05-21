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Куда поступить? День открытых дверей в Финансовом университете пройдет онлайн

, ИА "Амител"
Кроме того, в вузе помогают школьникам дистанционно подготовиться к ЕГЭ
Фото: Финансовый университет при Правительстве РФ

Фото: Финансовый университет при Правительстве РФ

Из-за пандемии коронавируса ЕГЭ сдвинули на более поздний срок, и у родителей возникает все больше вопросов, что же будет с поступлением в вузы. В Алтайском филиале Финансового университета при Правительстве РФ решили не оставлять абитуриентов без информации и провести 22 мая день открытых дверей. Из-за режима изоляции он пройдет в онлайн-формате.

Посмотреть прямую трансляцию и задать вопросы можно будет в 15:00 по ссылке, которую опубликуют на сайте и в Instagram-аккаунте университета. В вузе отмечают, что новый формат будет даже удобнее для абитуриентов и их родителей: пообщаться с ответственным секретарем приемной комиссии можно будет не выходя из дома.

Поступающим расскажут, какие программы обучения предлагает университет, как попасть на бюджетные места и как получить скидки на платную учебу. Кроме того, секретарь расскажет, на какие стипендии могут рассчитывать студенты и как им получить место в общежитии. Во время прямого эфира зрители смогут задать любые интересующие их вопросы.

Кстати, до ЕГЭ еще есть время, и в Финансовом университете дистанционно готовят выпускников к экзаменам. Каждую субботу преподаватели вуза проводят вебинары, где разбирают те задания, которые вызывают трудности у школьников. Занятия-консультации по разным предметам начинаются в 15:00. Подробности можно узнать на сайте или на Instagram-странице вуза.

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ
г. Барнаул, пр. Ленина, 54
Телефоны приемной комиссии: +7(913)232-55-88, +7(902)997-23-72
Сайт altai.fa.ru
Email: altai@fa.ru
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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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