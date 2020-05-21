Фура и легковой автомобиль столкнулись на пересечении Взлетной и Попова в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в Барнауле, пишет паблик Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла на пересечении улиц Взлетной и Попова в четверг днем, 21 мая. Отмечается, что фура загородила почти весь перекресток и трамваи из-за этого не едут в одну сторону.

О пострадавших и иных деталях инцидента не сообщается.

Напомним, 17 мая в Барнауле произошло массовое ДТП с участием трех иномарок. Тогда свидетели отмечали, что предполагаемый виновник столкновения "убежал бегом через трамвайные пути". Однако не исключено, что причиной аварии могло стать несоблюдение дистанции между транспортными средствами.