В Барнауле проверили, есть ли в магазинах объявления о масочном режиме

Фото: пресс-центр администрации Барнаула
Администрация Центрального района вместе с дружинниками провели рейд, в ходе которого проконтролировали соблюдение масочного режима на торговых предприятиях, а также наличие соответствующих информационных листовок и объявлений.
Напомним, согласно указу, который подписал губернатор Виктор Томенко, на территории Алтайского края носить маски и респираторы необходимо в общественных местах.
Если посетитель магазина находится без средств индивидуальной защиты, его информируют о необходимости соблюдения ограничений и вправе отказать в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.
Нарушения выявили в 52 точках. Представителям этих организаций разъяснили, что нужно информировать своих посетителей о необходимости надевать маски и респираторы, пишет пресс-служба мэрии.
Ранее Виктор Томенко предупреждал о том, что если меры предосторожности не будут соблюдаться добровольно, администрация может прибегнуть и к "силовым методам".
Комментарии
Объявления есть, масочного режима - нет. Всем покласть на объявления, включая работников магазинов.
администрация может прибегнуть и к "силовым методам"...
Им с бабами и детями только и воевать
В новакс на
Южном без масок не обслуживают.
Объявления почти везде висят, но их никто не соблюдает. В том числе и сам персонал! Яркий пример Мария-ра и Магнит. Надо уже народ штрафовать ,а не предупреждать. И так видно что толку нет от предупреждений...
Указ Томенко не соответствует федеральному законодательству, магазины в соответствии с федеральными законами не имеют права отказать в обслуживании покупателя, тем более, что в указе Томенки нет ни слова о наделении торгующих организаций такими полномочиями.
22.05.2020 13:38
Гость
Нету вот у меня к примеру нет маски и чё? У барыг покупать за конский ценник я не собираюсь! Бижутерию от которой толку ноль тоже! Разберитесь сначала с завышенными ценами на сертифицированные маски - потом будет разбираться кто в маске кто нет!
Верно, ребята, предупреждения висят, а никто ничего не соблюдает! Ещё прям так показушно ходят без масок! Которые, кстати, во многих магазинах появились, но ценники конские. Я взял в аптеке по 30 р. многоразовых 3 штуки, буду стирать и гладить...
"Нарушения выявили в 52 точках. Представителям этих организаций разъяснили, что нужно информировать своих посетителей о необходимости надевать маски и респираторы, пишет пресс-служба мэрии. "
А можно посмотреть где в указе губернатора прописана обязанность именно МАГАЗИНОВ (а не этих бездельников проверяющих) разместить объявления!
Напоминает миниатюру Райкина - два часа смотрю на окурок хоть бы кто поднял! (могли бы просто пройти и развесить объявления)!
Ни в одном из соседних регионов нет такого прироста заболевших. Штрафовать надо начинать, а не предупреждать.
По дворам пройдите, там мамаши с детьми кучками ))))) И почему детские площадки не закрыты?????
Так смешно видеть безмозглых в масках и перчатках, на них бы строгие ошейники ещё))
Не смогла удержаться, что бы не прокомментировать. Наверно маски надо носить- наверно. Но посмотрите- кто у нас является рассадником этой заразы. Хоть одного с "шашлыков" вы увидели в этом списке? Больница скорой помощи! Просто позор!Неужели нельзя было сразу проверить на наличие вируса?. Больная лежала в реанимации, а значит общение было только с мед. персоналом. А уже они и разнесли эту заразу по всей больнице. Вот "вылечили" называется. Аж 11 человек и так больных еще и это " подхватили". И никто ни за что не отвечает? Какое наказание за халатность получила главный врач больницы? Она руководитель между прочим . И она ответственна за все, что там происходит.Или взять тот же рудник. Позаразили кучу людей, и опять никто и ни за что ответственности не несет. Наказывать надо за халатность таких руководителей. И наказывать жестко. Иначе мы из этой вирусной ямы никогда не выберемся.
а у меня печаль: маска разовая порвалась, ещё и двух недель не относил...сам-то я средний класс, по путинским меркам, с 17 тыщ. руб. дохода, до получки ещё неделя и купить новую не на что пока...может есть у кого лишняя?