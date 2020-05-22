В Барнауле проверили, есть ли в магазинах объявления о масочном режиме

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Администрация Центрального района вместе с дружинниками провели рейд, в ходе которого проконтролировали соблюдение масочного режима на торговых предприятиях, а также наличие соответствующих информационных листовок и объявлений.

Напомним, согласно указу, который подписал губернатор Виктор Томенко, на территории Алтайского края носить маски и респираторы необходимо в общественных местах.

Если посетитель магазина находится без средств индивидуальной защиты, его информируют о необходимости соблюдения ограничений и вправе отказать в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

Нарушения выявили в 52 точках. Представителям этих организаций разъяснили, что нужно информировать своих посетителей о необходимости надевать маски и респираторы, пишет пресс-служба мэрии.

Ранее Виктор Томенко предупреждал о том, что если меры предосторожности не будут соблюдаться добровольно, администрация может прибегнуть и к "силовым методам".