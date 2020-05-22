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В Барнауле проверили, есть ли в магазинах объявления о масочном режиме

, ИА "Амител"
Рейды по предприятиям торговли провели представители администрации и дружинники

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Администрация Центрального района вместе с дружинниками провели рейд, в ходе которого  проконтролировали соблюдение масочного режима на торговых предприятиях, а также наличие соответствующих информационных листовок и объявлений.

Напомним, согласно указу, который подписал губернатор Виктор Томенко, на территории Алтайского края носить маски и респираторы необходимо в общественных местах. 

Если посетитель магазина находится без средств индивидуальной защиты, его информируют о необходимости соблюдения ограничений и вправе отказать в обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для пресечения нарушения.

Нарушения выявили в 52 точках. Представителям этих организаций разъяснили, что нужно информировать своих посетителей о необходимости надевать маски и респираторы, пишет пресс-служба мэрии. 

Ранее Виктор Томенко предупреждал о том, что если меры предосторожности не будут соблюдаться добровольно, администрация может прибегнуть и к "силовым методам".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.05.2020 13:17
- гость -

Объявления есть, масочного режима - нет. Всем покласть на объявления, включая работников магазинов.

22.05.2020 13:22
- гость -

администрация может прибегнуть и к "силовым методам"...

Им с бабами и детями только и воевать

22.05.2020 13:37
- гость -

В новакс на
Южном без масок не обслуживают.

22.05.2020 13:38
Гость

Объявления почти везде висят, но их никто не соблюдает. В том числе и сам персонал! Яркий пример Мария-ра и Магнит. Надо уже народ штрафовать ,а не предупреждать. И так видно что толку нет от предупреждений...

22.05.2020 13:54
Гость

Указ Томенко не соответствует федеральному законодательству, магазины в соответствии с федеральными законами не имеют права отказать в обслуживании покупателя, тем более, что в указе Томенки нет ни слова о наделении торгующих организаций такими полномочиями.

22.05.2020 14:09
месный

22.05.2020 13:38
Гость

Нету вот у меня к примеру нет маски и чё? У барыг покупать за конский ценник я не собираюсь! Бижутерию от которой толку ноль тоже! Разберитесь сначала с завышенными ценами на сертифицированные маски - потом будет разбираться кто в маске кто нет!

22.05.2020 14:21
гость

Верно, ребята, предупреждения висят, а никто ничего не соблюдает! Ещё прям так показушно ходят без масок! Которые, кстати, во многих магазинах появились, но ценники конские. Я взял в аптеке по 30 р. многоразовых 3 штуки, буду стирать и гладить...

22.05.2020 14:27
Козел

"Нарушения выявили в 52 точках. Представителям этих организаций разъяснили, что нужно информировать своих посетителей о необходимости надевать маски и респираторы, пишет пресс-служба мэрии. "

А можно посмотреть где в указе губернатора прописана обязанность именно МАГАЗИНОВ (а не этих бездельников проверяющих) разместить объявления!
Напоминает миниатюру Райкина - два часа смотрю на окурок хоть бы кто поднял! (могли бы просто пройти и развесить объявления)!

22.05.2020 14:29
Элен

Ни в одном из соседних регионов нет такого прироста заболевших. Штрафовать надо начинать, а не предупреждать.

22.05.2020 14:46
ГОСТЬ

По дворам пройдите, там мамаши с детьми кучками ))))) И почему детские площадки не закрыты?????

22.05.2020 15:23
- гость -

Так смешно видеть безмозглых в масках и перчатках, на них бы строгие ошейники ещё))

22.05.2020 15:34
татьяна

Не смогла удержаться, что бы не прокомментировать. Наверно маски надо носить- наверно. Но посмотрите- кто у нас является рассадником этой заразы. Хоть одного с "шашлыков" вы увидели в этом списке? Больница скорой помощи! Просто позор!Неужели нельзя было сразу проверить на наличие вируса?. Больная лежала в реанимации, а значит общение было только с мед. персоналом. А уже они и разнесли эту заразу по всей больнице. Вот "вылечили" называется. Аж 11 человек и так больных еще и это " подхватили". И никто ни за что не отвечает? Какое наказание за халатность получила главный врач больницы? Она руководитель между прочим . И она ответственна за все, что там происходит.Или взять тот же рудник. Позаразили кучу людей, и опять никто и ни за что ответственности не несет. Наказывать надо за халатность таких руководителей. И наказывать жестко. Иначе мы из этой вирусной ямы никогда не выберемся.

22.05.2020 15:47
гость

а у меня печаль: маска разовая порвалась, ещё и двух недель не относил...сам-то я средний класс, по путинским меркам, с 17 тыщ. руб. дохода, до получки ещё неделя и купить новую не на что пока...может есть у кого лишняя?

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