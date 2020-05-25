"Запаха нет". В Башкирии медсестер изолировали в морге

Двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после того, как они закончили работу с 65-летней пациенткой, у которой обнаружили коронавирус. По данным местных СМИ, одна из медработниц пожаловалась в прокуратуру.

"У нас провизорный госпиталь работает на 12 коек, а также открыт изолятор на пять коек для контактных лиц в БАК-лаборатории, которая находится в одном здании с моргом. Там они и ночевали, там у нас постоянно работает человек, и запаха никакого нет", – рассказала главврач больницы.

Она также отметила, что схему работы госпиталя согласовали со всеми инстанциями, пишет РИА "Новости".