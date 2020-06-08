Медики призывают открыть барнаульский роддом №1

Сотрудники барнаульского родильного дома №1 обратились к властям с призывом позволить медучреждению возобновить работу по профилю. Соответствующую петицию они разместили на портале change.org.

"Город и край сейчас располагают достаточным резервным количеством коек под инфицированных больных, об этом постоянно информируют Роспотребнадзор и Минздрав края. Так почему же так необходимо держать в резерве учреждение родовспоможения, которое чрезвычайно востребовано беременными и роженицами?" – гласит текст обращения.

Медики утверждают, что у них сложился профессиональный коллектив из специалистов высшей категории, которые очень ждут возможности вновь принимать пациентов.

Многие женщины хотят, чтобы у них принимали роды именно в роддоме № 1, и это их право – рожать именно в том медучреждении, которое они выбрали, уверены авторы петиции.

Текст обращения продублировали и в аккаунте родильного дома в Instagram. На момент публикации петицию подписали почти 100 человек.