29 мая краевой Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении главы Славгорода Сергея Горбунова. А уже 1 июня мэру предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Amic.ru вспоминает биографию Горбунова, который пришел в политику только два года назад, и объясняет, что ему грозит за содеянное и кто теперь будет управлять Славгородом.
Правда ли, что Горбунова задержали силовики прямо на рабочем месте?
Да, это произошло во время передачи ему 2 млн рублей. В ходе задержания чиновник попытался избавиться от денег, сообщает региональный Следком. Главу Славгорода арестовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Алтайскому краю. Интернет облетели кадры
, на которых Горбунов лежит на земле, закованный в наручники.
Кто передал деньги главе города?
Взяткодателем стал директор одного из ООО. Средства предназначались за принятие решения в пользу компании
как будущего поставщика угля для МУП "Теплосбыт" и заключении договоров в обход официальной процедуры закупки.
А о других случаях коррупции мэра что-нибудь известно?
1 июня следком сообщил, что при допросе градоначальник признался в получении взяток на общую сумму более 6 млн рублей
. Очевидно, что по новым эпизодам также будут возбуждены уголовные дела. Пока же ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере").
Какое наказание ему грозит?
Если суд вынесет обвинительный приговор, то Горбунов может получить от 8 до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
Где сейчас Горбунов?
Под домашним арестом. Он полностью раскаялся. В этой связи его не стали помещать в СИЗО.
Кто сейчас исполняет обязанности главы города?
Врио назначили председателя комитета по ЖКХ и экологии администрации Славгорода Дмитрия Петракова
.
Как отреагировали краевые власти на "обезглавливание" Славгорода?
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко направил в Славгород рабочую группу. В город командируют зампредседателей правительства края Виталия Снесаря, Дениса Губина и Александра Лукьянова, главу министерства строительства и ЖКХ Ивана Гилева и др.
По поручению Томенко они должны провести встречи с руководством мэрии и депутатами горсобрания, "чтобы сохранить стабильность работы местного самоуправления и на должном уровне решить все возникшие вопросы".
Чем для Славгорода опасна нынешняя ситуация безвластия?
Прежде всего, неожиданными результатами на грядущих выборах. 13 сентября 2020 года пройдут выборы в горсобрание
. Последний раз представительный орган был сформирован пять лет назад. Сейчас 17 депутатов из 21 представляют "Единую Россию".
Что известно о Сергее Горбунове?
Ему 48 лет, он родился в Славгороде. В 1993 году окончил Омское высшее танковое инженерное училище им. маршала Советского Союза Кошевого, в 2000 году – БЮИ, в 2011 году – Академию управления МВД России. Имеет звание полковника полиции, награжден медалями "За отличие в службе" 1, 2 и 3 степени, "За доблесть в службе".
Трудовую деятельность начал со службы в войсковой части Нижнего Тагила. В 1998 году принят на службу в органы внутренних дел. Прошел путь от стажера до начальника отдела МВД России. До 2018 года возглавлял Славгородский, затем Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД России Алтайского края.
В июне 2018 года избран главой Славгорода.
Женат, есть двое сыновей и дочь.
Сколько зарабатывал Горбунов?
По итогам 2018 года он задекларировал 2,7 млн рублей, а его жена – 122 тысячи рублей. Супруге также принадлежал автомобиль Renault Kaptur. Декларацию за 2019 год на сайте муниципалитета пока не размещали.
Насколько активен градоначальник был в соцсетях?
Горбунов завел личную страницу
в Instagram в декабре 2018 года, буквально через три дня после того, как в соцсети зарегистрировался губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Кстати, мэр был подписчиком губернатора, а вот Томенко не удостоил муниципала такой чести. На текущий момент у Горбунова 3247 подписчиков и 433 публикации.
Комментарии
Он полностью раскаялся. В этой связи его не стали помещать в СИЗО.
Может лучше сразу совсем его отпустить, он же полностью раскаялся?
Родился в Славгороде, воровал там же...Позор какой, какой детям пример и как там им жить? Марают звания...
Вот и задумаешься.., кто у нас в полиции работает и кто у власти находится...
За такое предательство нужно все звания снять, и всех наград лишить.
"лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет." - то ест ьпотом может продолжать взятки брать? Че у нас людей мало? лишать пожизненно права на должности надо!
"Он полностью раскаялся. В этой связи его не стали помещать в СИЗО." а че, давайте всех убийц и прочих, кто арскаялся дома оставлять? Ну а че? бред какойто. сразу видно предвзятое отношение, да и врядл и посадят. так и отделается "домашним" арестом. будет на наворованные миллионы жить припеваюче почесывая пузо. уж поди явно не все наворованное выдал
2.06.2020 10:23
krash
Обратите внимание на формулировку: ДО 15 ЛЕТ (!)... Из этого следует, что может и 15 лет, а может и совсем ничего!
они приходят во власть чтобы "делать бабки", как сказал их главарь
Уже по фотографиям задержания было понятно, что это шоу, а не борьба с коррупцией. Вероятно он кому-то дорогу перешёл, вот ему и объяснили на языке который он понимает. Теперь он раскаялся. Посидит на самоизоляции, до того как все о нём забудут и можно на заслуженный безбедный отдых.
Среди высоких чиновников взяточников 99%, почти любого можно за это судить. Но "принимают" только тех, кто неугоден властной вертикали.
2.06.2020 10:30
- гость -
Обратите внимание на слово "ОТ" -
Горбунов может получить от 8 до 15 лет
"До 2018 года возглавлял Славгородский, затем Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД России Алтайского края."
Понятно, значит и ранее брал взятки, например за вылов рачков артемии с браконьеров.
2.06.2020 11:03
- гость -
Горбунов может получить от 8 до 15 лет
Всё это теории. Вон соседняя новость - главному алтайскому
коррупнионеруантикоррупционеру за взятки почти 13 миллионов рублей 4 года дали. Вовсе не 8 и не 15, понимаете?
2.06.2020 11:12
- гость -
Это ж амик, без вранья никак. Надвоцкому выдали не 4 , а шесть лет.
"Судом обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафа в размере 25 800 тыс. руб., а также лишения права занимать должности связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком на 4 года и лишения специального звания «полковник полиции".
http://www.prok-altai.ru/news/sudom_kassacionnoy_instancii_provereny_sudebnye_reshenija_v_otnoshenii_nadvockogo_v-b-.html
Не, не настоящий полковник. Настоящих полковников (именно военных) во власть не берут т.к. они являются реальными патриотами России
А права была Бредериха)))