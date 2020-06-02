Что известно о Сергее Горбунове?

Ему 48 лет, он родился в Славгороде. В 1993 году окончил Омское высшее танковое инженерное училище им. маршала Советского Союза Кошевого, в 2000 году – БЮИ, в 2011 году – Академию управления МВД России. Имеет звание полковника полиции, награжден медалями "За отличие в службе" 1, 2 и 3 степени, "За доблесть в службе".

Трудовую деятельность начал со службы в войсковой части Нижнего Тагила. В 1998 году принят на службу в органы внутренних дел. Прошел путь от стажера до начальника отдела МВД России. До 2018 года возглавлял Славгородский, затем Петропавловский и Каменский муниципальные отделы МВД России Алтайского края.

В июне 2018 года избран главой Славгорода.

Женат, есть двое сыновей и дочь.