Туристический поток в Белокуриху может сократиться почти на треть в 2020 году

Белокуриха в 2020 году может недополучить 30% туристов, заявил глава города-курорта Константин Базаров. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что потеря почти трети туристического потока возможна "при лучшем раскладе", отметив, что за два месяца простоя туристических объектов курорт потерял 35 тысяч туристов.

По словам главы Белокурихинского городского совета депутатов Сергея Криворученко, процесс восстановления турпотока идет сложно. Так, в один из санаториев, куда планировался заезд 145 человек, приехало только 16. Усложняют ситуацию и трудности с получением необходимых документов для туристов.

"Оказалось, что сдать тест на коронавирус проще, чем получить справку об эпидокружении. А получить и оформить в поликлиниках санаторно-курортную карту оказалось практически невозможно", – сообщил Криворученко.

Кроме того, на ситуацию с низким турпотоком повлияли и ограничения по санаторно-курортным услугам (например, групповых оздоровительных и медпроцедур), являющимся существенной частью отдыха для туристов, и которая выпадает из путевки.

"В течение этих дней мы видим слабое оживление санаторно-курортной деятельности. Эту проблему надо решать, иначе в декабре мы не достигнем и четверти тех планов, которые себе поставили", – сообщил Криворученко.

При этом отмечается, что турбизнес Алтайского края в связи с простоем и потерей доходов ограничений из-за коронавируса намерен с июля 2020 года поднять стоимость своих услуг минимум на 15%.

"Я думаю, у нас однозначно будет повышение цены, скорее всего, <...> с июля. Думаю, что это будет минимальная цифра – 15% рост", – сообщила руководитель Алтайской региональной ассоциации туризма Александра Томашевич.

Напомним, что в Алтайском крае прием гостей в учреждениях с медицинской лицензией начался с 8 июня, а туристические базы, гостиницы и другие организации приступят к работе с 22 июня. В соседней Республике Алтай работа всех туристических организаций также приостановлена до 22 июня.