Такой день. Крышесносный ветер и полицейский, который работает даже в отпуске

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 13 июня. Без коронавируса.

Из-за сильного ветра на ТЦ Plaza сорвало часть кровли. Куски стройматериалов улетели на проезжую часть и трамвайные пути, а также повредили припаркованные машины.

Град прошел в нескольких населенных пунктах Алтайского края. Не критично, но забавно, что, по мнению синоптиков, день должен был быть солнечным.

Дельталет рухнул в пригороде Барнаула. Одного человека доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Под Бийском автомобиль опрокинулся с обрыва в реку. Обошлось без пострадавших.

Алтайские полицейские настолько любят свою работу, что выполняют ее даже в отпуске. Правоохранитель из Белокурихи во время отдыха поймал молодого автоугонщика.

Спасатели проводят рейды по диким пляжам Барнаула. Тем, кто отдыхает на необустроенной территории, грозят пальчиком и рассказывают, что так делать нельзя.