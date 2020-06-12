Число инфицированных в Алтайском крае растет, у двух зараженных женщин родились здоровые детки, а в больнице "РЖД-Медицина" от коронавируса скончался главный врач. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
За прошедшие сутки выявили 66 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает региональный оперативный штаб.
Среди них: жители Барнаула – 26 человек, Кулундинского района – 7, Ребрихинского района – 5, Бийска – 4, Благовещенского района – 3, Каменского района – 3, Новоалтайска – 3, Тальменского района – 3, Павловского района – 2, Хабарского района – 2, Алтайского, Бийского, Залесовского, Калманского, Советского, Топчихинского, Целинного и Красногорского районов – по одному человеку.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 2659 человек.
Еще две смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом выявили в Алтайском крае. Одна из них отнесена к иным причинам, вторая – от коронавируса: умер главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман.
Предварительной причиной смерти называют "тяжелое течение коронавирусной инфекции". Заслуженному врачу России было 64 года. Прощание с ним пройдет 13 июня.
Двое детей, родившиеся у больных COVID-19 жительниц Республики Алтай, не заразились от матерей. У каждой из них выявили инфекцию на 38-й неделе беременности. Одна из этих женщин родила уже пятого ребенка. Первая пациентка переносила заболевание бессимптомно, а у второй была диагностирована двусторонняя пневмония. При родах ей сделали кесарево сечение.
Здоровье малыша не вызывает опасений у медиков.
В Алтайском крае общее число выздоровевших от коронавируса (по данным на утро 12 июня) – 1314 человек, что составляет более половины (52%) из 2524 выявленных случаев, сообщает региональный оперштаб. Больше только в Республике Алтай – 53% и в Хакасии – 71%. Замыкает общий рейтинг Сибири Тыва, где официально зафиксировано 19% случаев выздоровления.
По всей России число выздоровевших составляет 51%. Более 252 тысяч человек в стране смогли избавиться от инфекции.
В Горном Алтае выявили 21 новый случай заражения коронавирусом, передает республиканский оперативный штаб. Диагноз подтвердился у 15 жителей Кош-Агачского района, в том числе четырех детей; четырех жителей города Горно-Алтайска, двое из них – дети; двух жителей Турочакского района. 18 случаев выявлено по контакту с ранее заболевшими.
Общее число инфицированных в регионе выросло до 241.
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