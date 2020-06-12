Два новых летальных случая

Еще две смерти среди пациентов с подтвержденным коронавирусом выявили в Алтайском крае. Одна из них отнесена к иным причинам, вторая – от коронавируса: умер главный врач Железнодорожной больницы Барнаула Александр Зальцман.

Предварительной причиной смерти называют "тяжелое течение коронавирусной инфекции". Заслуженному врачу России было 64 года. Прощание с ним пройдет 13 июня.