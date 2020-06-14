Ученые назвали четыре вида пищи, вызывающей рак

Еда с большим количеством сахара приводит к повышенному риску рака прямой кишки, мочевого пузыря и груди, а колбасные изделия могут вызвать колоректальные новообразования. Об этом сообщает портал "Медицина 2.0".
Специалисты разделили опасные продукты питания на четыре вида. В первый они отнесли любую еду с большим содержанием сахара. Такая пища способствует развитию онкологических заболеваний нижних отделов кишечника, мочевого пузыря и молочных желез.
Во вторую группу вредного питания ученые отнесли колбасы и различные колбасные изделия – они приводят к развитию новообразований в области прямой кишки.
К третьему виду продуктов эксперты отнесли всю еду с высоким содержанием жира, который приводит к делению стволовых клеток в тканях кишечника и может стать причиной развития онкозаболевания.
Четвертым типом продуктов стала обработанная пища, вроде выпечки и полуфабрикатов. В них содержится большое количество соли, жира и сахара, однако полностью отсутствуют витамины, клетчатка и необходимые для организма минералы.
Комментарии
"приводит к делению стволовых клеток в тканях кишечника". конкурируете а уральскими пельменями?
так если это вредно, надо как табак за шторкой прятать, чтоб на глаза не попадалось.
10.05
Так прячь
10.05
Так прячь
каким образом? законы не я пишу