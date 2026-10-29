IT-ипотека под угрозой отмены. Как это отразится на рынке недвижимости Алтая
На местном рынке по этой программе заключают лишь несколько сделок в год, а спрос на льготные кредиты среди IT-специалистов остается небольшим
29 октября 2026, 09:00, ИА Амител
Власти обсуждают возможность досрочного прекращения программы IT-ипотеки из-за пересмотра бюджета, выделенного на льготное кредитование. Как сообщало РБК, вопрос об отмене меры поддержки возник вскоре после изменения условий семейной ипотеки. Алтайские застройщики и риелторы считают, что возможное решение не окажет существенного влияния на рынок недвижимости региона. При этом в Новосибирской области программа пользуется большим спросом, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Почему IT-ипотека не стала популярной на Алтае
По данным Минцифры, за первое полугодие 2026 года в России оформили около шести тысяч IT-ипотек. При этом спрос на программу вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: семейную ипотеку за те же шесть месяцев россияне взяли почти 200 тысяч раз.
Советник генерального директора группы компаний "Жилищная инициатива" Алексей Линник рассказал, что в Алтайском крае и Новосибирской области программа не вызвала заметного интереса покупателей. По его словам, за почти весь 2026 год компания заключила всего две-три сделки с использованием IT-ипотеки.
"Этот инструмент глобально на отрасль в наших регионах не повлияет", — считает Линник.
Он добавил, что последствия возможной отмены могут быть заметнее в регионах, где сосредоточено больше IT-специалистов. Схожую ситуацию наблюдают в компании "Два этажа", которая строит загородные дома и коттеджи. Ее директор Андрей Берг сообщил, что за год фирма провела около пяти сделок с использованием IT-ипотеки.
По наблюдениям предпринимателя, IT-специалисты чаще выбирают индивидуальное жилищное строительство и приобретают загородные дома. Стоимость такого жилья, как правило, выше, чем квартир, которые покупают по семейной ипотеке.
Как менялись условия льготной программы
IT-ипотеку запустили, чтобы поддержать отрасль информационных технологий и привлечь в нее новых специалистов. Получить кредит на льготных условиях могут сотрудники организаций, аккредитованных Минцифры. При этом заемщик должен соответствовать требованиям программы в течение всего срока кредитования.
В 2024 году условия ужесточили: лимит кредитования сократили, а Москву и Санкт-Петербург исключили из программы. Это уменьшило число потенциальных заемщиков, поскольку часть IT-специалистов планировала покупать жилье именно в этих городах — для собственного проживания или инвестиций.
Директор барнаульского офиса риелторской компании "Города" Анатолий Захаров отметил, что после изменения условий доля IT-ипотеки в общем объеме льготных кредитов стала снижаться.
Если в 2023–2024 годах на нее приходилось до 8–9% выдач льготной ипотеки, то в 2025 году показатель опустился до 2,3%. В 2026 году он составляет около 2,4%.
Таким образом, программа уже занимает небольшую долю на рынке льготного кредитования. Возможное досрочное прекращение, по оценке алтайских участников рынка, не должно существенно изменить ситуацию для местных застройщиков.
В Новосибирской области IT-ипотека более востребована
В соседнем регионе программа пользуется большим спросом. По данным Минцифры за первое полугодие 2026 года, Новосибирская область вошла в пятерку российских регионов — лидеров по числу выданных IT-ипотек. За шесть месяцев там оформили 384 кредита на общую сумму 2,9 млрд рублей. Регион занял четвертое место в соответствующем рейтинге.
В первую пятерку также вошли Московская область, где выдали 831 кредит на 6,7 млрд рублей, Свердловская область с 479 кредитами на 3,4 млрд рублей, Республика Татарстан с 452 кредитами на 3,7 млрд рублей и Краснодарский край с 290 кредитами на 2,1 млрд рублей.
09:43:02 29-10-2026
Почему нет токарь ипотеки, фрезеровщик ипотеки. Айтишников как .овна за баней, а токаря фрезеровщика попробуй найди.
10:11:07 29-10-2026
Гость (09:43:02 29-10-2026) Почему нет токарь ипотеки, фрезеровщик ипотеки. Айтишников к... Щас всё закончится нашей Победой и эти токаря с фрезеровщиками станут не нужны в таком количестве, станки с ЧПУ опять будем в США покупать, а не в три смены детали точить на токарке.
10:20:58 29-10-2026
Гость (09:43:02 29-10-2026) Почему нет токарь ипотеки, фрезеровщик ипотеки. Айтишников к... вы в тему то вникните немного потом пишите . ИТ ипотеку дают не тому у кого в диплоте написано что он ИТ ... а тому кто работает в акредитованных ИТ компаниях - а такие не все подряд. Для компании есть ряд критериев. Простой сисадмин в фирмежке не получит ИТ ипотеку...
"Айтишников как .овна за баней" - да, наклепали. Сейчас даже после коллежда можно получить такое звание, но квалификация то какая будет ??? В НСК оно и понятно - НГУ, Татарстан - технополис. А в Алтае после АлтГТУ что то нет всплеска ИТ ипотеки...
11:17:08 29-10-2026
Юрий (10:20:58 29-10-2026) вы в тему то вникните немного потом пишите . ИТ ипотеку дают... Чем "токарь"- заводчанин, хуже айтишника из яндекса и прочей цифровой помойки. Вам "яндекс" сделает комбайн который зерно уберет, вам "яндекс" хлеб испечет, OZON танк произведет. Где шедевры этих айти гигантов???
12:05:20 29-10-2026
Гость (11:17:08 29-10-2026) Чем "токарь"- заводчанин, хуже айтишника из яндекса и проче... Ого. Ну Если современный токарь действительно может самостоятельно спроектировать разработать и создать в одного работающий комбайн то тогда согласен, это большое упущение что таким гениям не дают ипотеку.
12:07:28 29-10-2026
Гость (12:05:20 29-10-2026) Ого. Ну Если современный токарь действительно может самостоя... А современный айтишник знает с какой стороны к молотку подходить?
12:17:27 29-10-2026
Гость (11:17:08 29-10-2026) Чем "токарь"- заводчанин, хуже айтишника из яндекса и проче... комбайн сделает по чертежам токарь в без высшего образования. На это нужен навык - поточи втулки полгода и руку набьешь. Просто молодеж не хочет руками работать. Им проше в ДНС или салоне сотовых стоять в рубашке и гаджеты разглядывать, вы видели молодого водителя на фуре,автобусе и т.п....
А чтобы что то создать в АйТи нужен мозг и правильное мышление. Это процесс творческий - не всем доступен. И давали им ипотеку чтобы самых умных удержать в стране - так как Ит спецы могут работать удаленно из любой точки и в принципе соответственно на любую фирму. Вот чтобы наши умные работали на Россию и в России и дали им и иптеку и отсрочку. Но только тем кто работает там, какие компании государство считает стратегически важными. Извините но наверное люди поумнее вас и смотрят в даль - сегодня надо точить, завтра не надо... Думаю в той же Японии вообще уже все почти роботы точат...
12:57:16 29-10-2026
Гость (11:17:08 29-10-2026) Чем "токарь"- заводчанин, хуже айтишника из яндекса и проче... наша "Система быстрых платежей". Не у многих есть такое. А WB и OZON - да, там и возидели и ПВЗ - но основа то ПО ! Приложения банков - вам кто их бы написал если основные банки под санкциями ? Ходили бы в банк с бумажками коммуналку платить... А Госуслуги ? многи их хаяли - но тем не менее они улучшаются
13:54:06 29-10-2026
Ю (12:57:16 29-10-2026) наша "Система быстрых платежей". Не у многих есть такое. А W... Я хоть тоже где-то рядом и на острие прогресса, но упомянутые Вами "Система быстрых платежей", WB и OZON убивают реальный бизнес. Для потребителей единственный плюс - цена, но это до того момента как закроется последний магазин. Вы еще не озвучили сервисы доставки и электросамокаты - настоящее зло при помощи IT-сервисов.
12:34:23 29-10-2026
Юрий (10:20:58 29-10-2026) вы в тему то вникните немного потом пишите . ИТ ипотеку дают... там еще и зп должна быть от 100к
а у нас откуда такие зп
кстати аккредитацию многие убрали , после 22 года , т к с ней стало жестко
12:51:18 29-10-2026
Гость (12:34:23 29-10-2026) там еще и зп должна быть от 100ка у нас откуда такие зп ... согласен - с одной стороны вам и льготы и ЗП хорошая - но на самом деле таких спецов не миллионы и это было временное явление .. Всегда государство подруливает - то врачам на селе что то дадут, то тем то другим....
я бы вообще за то чтобы хотя бы ипотека всем была доступнее и не только на первичное жилье. А то квартира которую еще не построили и под отделку стоит дороже такой же рядом уже с ремонтом. но которой 2 года и она уже типа считается вторичкой. Ну разве это не перекос ?!
09:45:19 29-10-2026
Основные 3&, льгота1&
10:28:48 29-10-2026
Вот и правильно. Пусть отменяют. Они неплохо зарабатывают, пусть без льгот обходятся.
18:19:31 29-10-2026
Разница с Новосибирском - это зарплаты, чтобы получить льготную ипотеку - надо зарабатывать более 150 000 руб + 1-2 млн первоначальный взнос. Даже в аккредитованных фирмах на Алтае меньше платят. А стоимость жилья сопоставима. В Москве зарплаты позволяют, но программа не работает, у нас программа работает, но зарплаты не позволяют. Шанс, что к 2030 году зарплата вырастет и будет на it ипотеку спрос на Алтае есть, так зачем ее досрочно завершать?