На местном рынке по этой программе заключают лишь несколько сделок в год, а спрос на льготные кредиты среди IT-специалистов остается небольшим

29 октября 2026, 09:00, ИА Амител

Семья смотрит новую квартиру / Фото: создано в ChatGPT

Власти обсуждают возможность досрочного прекращения программы IT-ипотеки из-за пересмотра бюджета, выделенного на льготное кредитование. Как сообщало РБК, вопрос об отмене меры поддержки возник вскоре после изменения условий семейной ипотеки. Алтайские застройщики и риелторы считают, что возможное решение не окажет существенного влияния на рынок недвижимости региона. При этом в Новосибирской области программа пользуется большим спросом, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Почему IT-ипотека не стала популярной на Алтае

По данным Минцифры, за первое полугодие 2026 года в России оформили около шести тысяч IT-ипотек. При этом спрос на программу вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: семейную ипотеку за те же шесть месяцев россияне взяли почти 200 тысяч раз.

Советник генерального директора группы компаний "Жилищная инициатива" Алексей Линник рассказал, что в Алтайском крае и Новосибирской области программа не вызвала заметного интереса покупателей. По его словам, за почти весь 2026 год компания заключила всего две-три сделки с использованием IT-ипотеки.

"Этот инструмент глобально на отрасль в наших регионах не повлияет", — считает Линник.

Он добавил, что последствия возможной отмены могут быть заметнее в регионах, где сосредоточено больше IT-специалистов. Схожую ситуацию наблюдают в компании "Два этажа", которая строит загородные дома и коттеджи. Ее директор Андрей Берг сообщил, что за год фирма провела около пяти сделок с использованием IT-ипотеки.

По наблюдениям предпринимателя, IT-специалисты чаще выбирают индивидуальное жилищное строительство и приобретают загородные дома. Стоимость такого жилья, как правило, выше, чем квартир, которые покупают по семейной ипотеке.

Как менялись условия льготной программы

IT-ипотеку запустили, чтобы поддержать отрасль информационных технологий и привлечь в нее новых специалистов. Получить кредит на льготных условиях могут сотрудники организаций, аккредитованных Минцифры. При этом заемщик должен соответствовать требованиям программы в течение всего срока кредитования.

В 2024 году условия ужесточили: лимит кредитования сократили, а Москву и Санкт-Петербург исключили из программы. Это уменьшило число потенциальных заемщиков, поскольку часть IT-специалистов планировала покупать жилье именно в этих городах — для собственного проживания или инвестиций.

Директор барнаульского офиса риелторской компании "Города" Анатолий Захаров отметил, что после изменения условий доля IT-ипотеки в общем объеме льготных кредитов стала снижаться.

Если в 2023–2024 годах на нее приходилось до 8–9% выдач льготной ипотеки, то в 2025 году показатель опустился до 2,3%. В 2026 году он составляет около 2,4%.

Таким образом, программа уже занимает небольшую долю на рынке льготного кредитования. Возможное досрочное прекращение, по оценке алтайских участников рынка, не должно существенно изменить ситуацию для местных застройщиков.

В Новосибирской области IT-ипотека более востребована

В соседнем регионе программа пользуется большим спросом. По данным Минцифры за первое полугодие 2026 года, Новосибирская область вошла в пятерку российских регионов — лидеров по числу выданных IT-ипотек. За шесть месяцев там оформили 384 кредита на общую сумму 2,9 млрд рублей. Регион занял четвертое место в соответствующем рейтинге.

В первую пятерку также вошли Московская область, где выдали 831 кредит на 6,7 млрд рублей, Свердловская область с 479 кредитами на 3,4 млрд рублей, Республика Татарстан с 452 кредитами на 3,7 млрд рублей и Краснодарский край с 290 кредитами на 2,1 млрд рублей.