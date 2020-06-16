Массовые мероприятия проходят в Горном Алтае, несмотря на запрет

Жители Республики Алтай вопреки ограничениям проводят массовые мероприятия и нарушают масочный режим, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидситуацию в республике напряженной. Он отметил, что неблагополучная ситуация складывается в Кош-Агачском районе, где, несмотря на ограничительные меры, проходят свадьбы, юбилеи и семейные мероприятия с приглашением большого числа людей, не всегда соблюдается масочный режим.

В связи с этим глава Республики Алтай Олег Хорохордин призвал руководителей муниципальных образований усилить контроль за соблюдением жителями санитарных правил.

"Запрет на массовые мероприятия никто не отменял. В Кош-Агачском районе за последнюю неделю выявлено свыше 60 случаев заболевания. Такая вспышка является в том числе результатом несоблюдения режима самоизоляции и масочного режима, проведения различных "домашних" мероприятий в селах с привлечением большого количества гостей. В условиях пандемии это недопустимо", – подчеркнул глава региона.

По последним данным, в Республике Алтай выявлено 300 случаев заболевания коронавирусом.