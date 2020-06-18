Автомобилистка сбила четырехлетнего ребенка в Барнауле

Четырехлетний ребенок попал под колеса автомобиля вечером 17 июня на Змеиногорском тракте, сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции.

Полицейские выяснили, что мальчик, оставленный без присмотра со стороны взрослых, попытался перейти дорогу по регулируемому переходу.

Он вышел на проезжую часть, когда горел запрещающий сигнал светофора. 48-летняя женщина, управлявшая машиной, не смогла предотвратить наезд на маленького пешехода.

В результате малыш получил телесные повреждения. Его госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД напомнили горожанам, что во избежание подобных инцидентов необходимо выделять время на обучение детей правилам дорожного движения.

"Обучать детей правилам дорожного движения нужно с первых лет жизни, особенно важно научить юных пешеходов оценивать скорость и расстояние, следить за обстановкой на дороге во время перехода, – уточнили в ведомстве. – Объяснить, что перед выходом на пешеходный переход у пешеходов есть обязанность убедиться, что переход будет для них безопасен".

Кроме того, не следует оставлять маленьких детей без должного присмотра вблизи проезжей части.