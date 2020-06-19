Ликбез по экспорту. Бизнесменам Алтая расскажут, как продать товар за границу

Алтайским предпринимателям расскажут, как найти покупателя в другой стране. Центр "Мой бизнес" приглашает на онлайн-семинар "Эффективный маркетинг для экспортеров". Эксперты подробно расскажут о каждом компоненте комплекса 4P: цене, поставщике, выборе каналов сбыта и продвижении. Вебинар проходит в рамках образовательного курса Школы экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ).

С помощью курса предприниматели смогут провести самостоятельный анализ выбранного зарубежного рынка и подобрать наиболее эффективные инструменты увеличения спроса на ваш продукт или услугу.

Содержание вебинара:

Анализ всех компонентов маркетинг-микс 4P;

Пять шагов к созданию конкурентного преимущества вашего товара;

Алгоритм построения ценовой стратегии бренда;

Чек-лист критериев при выборе посредника для экспортной дистрибьюции;

FAQ по экспортному интернет-продвижению.

Для регистрации нужно авторизоваться на портале Школы экспорта РЭЦ, прикрепить письмо-направление и отправить заявку. Подробнее на сайте.

Вебинар пройдет на онлайн-платформе. Ссылка будет направлена дополнительно после подачи заявки.