Летальность от коронавируса в Алтайском крае ниже, чем в России

Летальность от коронавируса в Алтайском крае ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу и России, и составляет 0,78%. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

"По итогам недели Алтайский край замыкает пятерку регионов СФО с самыми высокими показателями летальности. За неделю с 12 по 18 июня коэффициент летальности в регионе вырос на 0,05% и теперь составляет 0,78%", – рассказали в штабе.

Лидером рейтинга Сибири по результатам недели остается Новосибирская область с показателем 1,34%. На втором месте расположился Красноярский край (1,05%), а на третьем – Омская область (0,91%). В целом по СФО процент летальности составляет 0,83%, а по стране – 1,37%.

Отмечается, что единственным сибирским регионом с нулевой летальностью остается Республика Алтай. Кроме того, от инфекции никто не умер в Курганской и Сахалинской областях, а также в Ненецком АО.

Напомним, что за минувшие сутки в Алтайском крае выявили 68 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 18 июня в регионе зарегистрировано 3078 инфицированных. Выздоровели 2029 человек. Скончались – 45.