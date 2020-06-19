Барнаульскому роддому № 1 разрешили принимать рожениц

Барнаульский роддом № 1 возобновит работу со следующей недели. Как сообщает "Алтайская правда", соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

По его словам, родильный дом теперь готов к приему пациентов в условиях коронавируса. Исполняющая обязанности главврача Елена Новикова проконтролировала обустройство отдельных блоков для поступающих рожениц.

Теперь беременных с подтвержденным отрицательным анализом на COVID-19 будут принимать через приемный покой, а тех, кто еще не сдавал соответствующие тесты, – через приемно-диагностическое отделение, где их проверят на коронавирусную инфекцию.

Если роды потребуется принять до получения результатов анализов, процедура будет проходить в родзале на первом этаже, где мать с младенцем и останутся до уточнения итогов тестирования.

Если же коронавирус подтвердится, их переведут обсервационный роддом горбольницы № 11, который изолирован от основного здания. Там действуют повышенные меры безопасности и особый пропускной режим.

"Наша главная задача – минимизировать риски, чтобы оказывать медицинскую помощь женщинам безопасно и исключить возможность заражения персонала", – подчеркнул Дмитрий Попов.

Ранее amic.ru писал, что главного врача барнаульского роддома № 1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края.

Специалистов на тот момент не устроил отдельный бокс, который оборудовали на случай, если поступившую роженицу с признаками COVID-19 уже невозможно перенаправить в специализированный родильный дом. Замечания коснулись наличия перегородок для разделения пациентов и приобретения СИЗ определенного типа.

Помимо этого, роддом не был обеспечен средствами индивидуальной защиты, имея всего три защитных костюма и 800 медицинских масок на коллектив почти в 260 сотрудников, чего не хватило бы даже на один день работы. Кроме того, в роддоме не провели подготовку медперсонала к работе в условиях возможного появления случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим Минздрав заявил, что до устранения всех недостатков открыться нельзя.

Незадолго до этого сотрудники барнаульского родильного дома № 1 обратились к властям с призывом позволить медучреждению возобновить работу по профилю. Соответствующую петицию они разместили на портале change.org.