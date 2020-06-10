Барнаульскому роддому №1 не позволили открыться и уволили главврача

Главного врача барнаульского роддома №1 уволили по результатам проверки, которую организовал Минздрав Алтайского края. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

На фоне призывов возобновить работу родильного дома главный эпидемиолог края Ирина Переладова посетила учреждение и сделала несколько замечаний.

Так, специалистов не устроил отдельный бокс, который оборудовали на случай, если поступившую роженицу с признаками COVID-19 уже невозможно перенаправить в специализированный родильный дом. Замечания коснулись наличия перегородок для разделения пациентов и приобретения СИЗ определенного типа.

Помимо этого, роддом не обеспечен средствами индивидуальной защиты и имеет всего три защитных костюма и 800 медицинских масок на коллектив почти в 260 сотрудников, чего не хватит даже на один день работы. Кроме того, в роддоме не проведена подготовка медперсонала к работе в условиях возможного появления случаев заболевания коронавирусом.

В связи с этим Минздрав заявил, что до устранения всех недостатков открыться нельзя, а также уволил главного врача.

Сейчас роддом ищет деньги для выполнения пожеланий эпидемиологов, поскольку бюджет медучреждения не позволяет профинансировать необходимые изменения, сообщается в Instagram роддома.

"Но, мы не падаем духом и изыскиваем возможности. Надеемся, что что-то получится сделать в самое ближайшее время", — отмечают врачи.

Ранее сотрудники Барнаульского роддома №1 опубликовали петицию с просьбой дать возможность работать медучреждению и принимать пациентов.

Напомним, 15 мая в роддоме № 1 выявили пациентку с коронавирусом, в связи с чем учреждение закрыли для проведения дезинфекции и организации дальнейшей работы в условиях эпидемии.