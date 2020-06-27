Соцсети: мужчина утонул в реке возле алтайского села

В сообществе "Инцидент Рубцовск" очевидцы рассказали о том, что в реке Алей утонул мужчина. Официального подтверждения этой информации на момент публикации нет.
По словам местных жителей, в районе села Катково на реке отдыхала компания людей и один из них отправился купаться. Домой он так и не вернулся.
Предполагается, что утонуть мог 50-летний житель села. На берегу реки были найдены его личные вещи.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Подробности инцидента уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что в реке Алей утонула восьмилетняя девочка. Спустя три дня ее тело было найдено на берегу.
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