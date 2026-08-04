Сайты российских банков перестали открываться в некоторых зарубежных браузерах

Несмотря на предупреждение, доступ к большинству из них можно получить вручную

04 августа 2026, 10:35, ИА Амител

Телефон, мессенджер / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Пользователи зарубежных браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Safari столкнулись с ограничениями при открытии сайтов некоторых крупнейших российских банков. На это обратило внимание РИА Новости.

При попытке перейти на страницы Альфа-Банка, Россельхозбанка, ПСБ, банка "Дом.рф" и "Уралсиба" браузеры выводят предупреждение о возможной угрозе безопасности и по умолчанию блокируют загрузку сайта.

«При этом сайт Сбербанка оказался недоступен только в Google Chrome, тогда как в Microsoft Edge и Safari он открывался без ограничений. В свою очередь, сайты Газпромбанка, Т-Банка и Совкомбанка работали в штатном режиме», — отмечает издание.

Несмотря на предупреждение, доступ к большинству из них можно получить вручную. Для этого необходимо открыть раздел "Дополнительно" (или "Подробнее" в Safari), после чего выбрать пункт "Перейти на сайт".

На интернет-страницах ряда кредитных организаций также появились рекомендации установить сертификаты Минцифры России для корректной работы ресурсов.

Напомним, в конце июля Минцифры рекомендовало пользователям установить российские сертификаты безопасности. Ведомство объяснило это тем, что некоторые отечественные сайты начали работать с ошибками в иностранных браузерах, после того как зарубежные удостоверяющие центры отозвали ранее выданные сертификаты.