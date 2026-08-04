Сайты российских банков перестали открываться в некоторых зарубежных браузерах
Несмотря на предупреждение, доступ к большинству из них можно получить вручную
04 августа 2026, 10:35, ИА Амител
Пользователи зарубежных браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Safari столкнулись с ограничениями при открытии сайтов некоторых крупнейших российских банков. На это обратило внимание РИА Новости.
При попытке перейти на страницы Альфа-Банка, Россельхозбанка, ПСБ, банка "Дом.рф" и "Уралсиба" браузеры выводят предупреждение о возможной угрозе безопасности и по умолчанию блокируют загрузку сайта.
«При этом сайт Сбербанка оказался недоступен только в Google Chrome, тогда как в Microsoft Edge и Safari он открывался без ограничений. В свою очередь, сайты Газпромбанка, Т-Банка и Совкомбанка работали в штатном режиме», — отмечает издание.
Несмотря на предупреждение, доступ к большинству из них можно получить вручную. Для этого необходимо открыть раздел "Дополнительно" (или "Подробнее" в Safari), после чего выбрать пункт "Перейти на сайт".
На интернет-страницах ряда кредитных организаций также появились рекомендации установить сертификаты Минцифры России для корректной работы ресурсов.
Напомним, в конце июля Минцифры рекомендовало пользователям установить российские сертификаты безопасности. Ведомство объяснило это тем, что некоторые отечественные сайты начали работать с ошибками в иностранных браузерах, после того как зарубежные удостоверяющие центры отозвали ранее выданные сертификаты.
12:03:56 04-08-2026
перестали открываться в некоторых зарубежных браузерах. ХА ХА ХА. Назовите хоть один не зарубежный браузер которым граждане РФ пользуются ? Если Вы про Яндекс хотите сказать так это тоже зарубежный браузер)))
14:35:34 04-08-2026
Гость (12:03:56 04-08-2026) перестали открываться в некоторых зарубежных браузерах. ХА Х...
А Спутник (или как его там звали?) уже окончательно загнулся? А то я не слишком пристально слежу за прорывами и достижениями отечественного импортозамещения
17:09:05 04-08-2026
Гость (14:35:34 04-08-2026) А Спутник (или как его там звали?) уже окончательно загн... Спутник (майл.ру) его пиарил тоже не разработка РФ. Что-то пытались сделать с ним, но он уже лет 10 как не рабочий. Это был самый медленный браузер в мире. И его с позором закрыли.
13:22:46 04-08-2026
та это лечится. Заплатку скачайте поставьте и хром будет с радостью все открывать. Сам даже переходить туда