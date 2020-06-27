В Алтайском крае планируют внедрять цифровую образовательную среду

Минпросвещения подготовило проект, по которому предлагается начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах. Пилотный список уже определен, пишет ТАСС.
"Проектом постановления предусматривается проведение с 1 сентября 2020 г. по 31 декабря 2022 г. эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в сфере общего образования, среднего профессионального образования и соответствующего дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования детей и взрослых", – говорится в документе.
В число пилотных регионов попали: Алтайский и Пермский края, Астраханская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ. Средства на реализацию проекта будут получены из федерального бюджета.
В процессе внедрения планируется создать платформу ЦОС, оснастить образовательные организации необходимой инфраструктурой и разработать контент.
Комментарии
Для элит будет очное образование! Очные школы, вузы... А для людей второго или того ниже сорта будет компьютерное, удаленное или цифровое обучение...
Ждем...