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Соскучились. Барнаульцы заполонили летние кафе сразу же после их открытия

, ИА "Амител"
После долгого перерыва ресторанам и кафе разрешили открыть летние веранды

Фото: Екатерина Смолихина, Вячеслав Мельников / amic.ru

Указ губернатора Алтайского края о разрешении работы летних кафе с 27 июля, барнаульцы восприняли "на ура". И в первые же дни, несмотря на разгар рабочей недели, популярные заведения оказались заполнены. Как будто и не было никакой пандемии: большие и не очень компании сидят в непосредственной близости от других людей и не вспоминают про дистанцию в 1,5 метра,  передают фотокоррепонденты amic.ru, которые прошлись по улицам города и подсмотрели, как работают кафе после долгого простоя. Кстати, никаких объявлений и предупреждений о соблюдении дистанции в летних верандах корреспонденты amic.ru не заметили. Только персонал бегает в масках. А вот соскучившихся по посиделкам горожан все еще высокая статистика заболеваемости коронавирусом в регионе, похоже, не пугает. 

Добавим, пандемия все же внесла некоторые новшества в работу заведений. Например, некоторые их них, похоже, не собираются отказываться от таких милых дополнений, как мягкие пуфики на ступеньках, которые ранее предлагали клиентам, покупавшим еду и напитки на вынос. 

 

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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