В Сибири создали уникальное министерство

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев подписал постановление о создании министерства угольной промышленности, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Ранее соответствующего министра не было ни в кабмине страны, ни в правительствах регионов. Губернатор объяснил такое решение значимостью отрасли для населения Кузбасса.
"Угольная отрасль – важнейшая для Кузбасса, — подчеркнул Цивилев. — От ее работы зависит благополучие 1,5 млн человек, это более половины жителей региона".
По его словам, министерство будет представлять интересы регионе в этой ключевой сфере, в частности, добиваться скидок на транспортировку угля и увеличения объемов его вывоза.
Губернатор выразил уверенность, что министерство угольной промышленности будет консолидировать всех участников отрасли и доносить их мнение до руководства страны.
Структуру будут курировать специалисты блока заместителя губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова.
Комментарии
И зачем нужно это министерство если угольная отрасль находится в руках олигархов?
Как зачем, дети подросли нужны новые должности. ))))
А говорят у нас ничего не создают.
Министерство по производству пшеницы
Министерство по производству гороха
И так далее
Чуть не забыл, министерство по производству гречки - такого точно нигде нет