"Полностью готовы". Общественная палата Барнаула впервые приняла избирательные участки

Всего в городе подготовили 262 участка

17 сентября 2026, 11:21, ИА Амител

Приемка избирательных участков в Барнауле / Фото: мэрия Барнаула

В Барнауле началась приемка избирательных участков к предстоящим выборам депутатов Госдумы и АКЗС. 16 сентября проверку провели в помещениях УИК (участковых избирательных комиссий) № 163–165, которые находятся в здании школы № 126 в Ленинском районе, сообщает пресс-служба мэрии города.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) района Александра Загайнова, в состав ТИК Ленинского района входит 50 постоянных участковых комиссий, а общее количество избирателей составляет чуть более 100 тысяч человек.

"Помимо постоянных УИК в районе формируются четыре временных участка в медицинских учреждениях, расположенных на территории района: в Центре охраны материнства и детства, в больнице № 4, больнице скорой медицинской помощи № 2 и в краевом кардиологическом диспансере. Для подготовки членов участковых комиссий были проведены совещания‑семинары, на которых демонстрировались фильмы, связанные с алгоритмом действий во всех сложных, чрезвычайных и прочих ситуациях. Помимо этого, впервые создана сеть запасных участков для всех комиссий — они располагаются в детских садах района. На пригородной территории также созданы три УИК на постоянной основе: численность избирателей здесь с каждым годом растет, в некоторых из них насчитывается уже около 2,5 тысячи избирателей", — рассказал он.

ТИК уже получил списки наблюдателей, все члены УИК знают, кто, где, на каком участке и от каких партий будет заниматься этой деятельностью. Со своей стороны избирательная комиссия полностью готова к выборам, подчеркнул Александр Загайнов.

Члены комиссии осмотрели все участки, которые находятся в школе: информационные стенды, оформление кабинок, сейфы, расположение видеокамер наблюдения, герметичность урн для голосования.

Как отметил председатель Общественной палаты Барнаула седьмого созыва Борис Черниченко, традиция следить за ходом выборов началась еще в предыдущем созыве:

"В этом году мы решили расширить свои возможности общественного контроля, который прописан в регламенте работы, и поучаствовать в приемке избирательных участков. В этом вопросе нас поддержала и администрация города. 16 сентября мы работали в трех УИК Ленинского района, а 17 сентября мои заместители пройдут в составе комиссий по Железнодорожному и Октябрьскому районам. В первый день выборов приступим к нашей традиционной работе: будем смотреть настроения избирателей, как их принимают, соблюдаются ли элементы безопасности, которые необходимы".

По словам Бориса Черниченко, все, что подготовлено на трех участках школы № 126, сделано добротно, качественно и с любовью.

Напомним, выборы депутатов Госдумы и АКЗС пройдут по всей России с 18 по 20 сентября. Для жителей Барнаула заработают шесть территориальных избирательных комиссий, 262 участковых избирательных участка, а также 11 участков в местах временного пребывания избирателей. Все они будут открыты ежедневно с 08:00 до 20:00.